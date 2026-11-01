अक्तूबर में किस पैसेंजर वाहन को मिले सबसे ज्यादा ग्राहक?: टाटा की बिक्री में 23% की बढ़त, जानें सभी के आंकड़े

टाटा मोटर्स ने अक्तूबर 2026 की बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर कुल 75,426 यूनिट गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा है। साथ ही इसके ईवी बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक सभी कंपनियों के पीवी सेल्स के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी हो सकता है कि किस कंपनी की पैसेंजर वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा रही। आइए अब टाटा मोटर्स की अक्तूबर बिक्री रिपोर्ट के बारे में जानते हैं...

विज्ञापन