सिर्फ 18 लोगों को मिलेगी रेंज रोवर की यह खास एसयूवी: राजस्थान की विरासत से सजा है डिजाइन, जानें इसकी खासियत

कार बाजार में एक और लग्जरी एसयूवी की एंट्री हुई है। लैंड रोवर ने भारत में रेंज रोवर SV सवाई कलेक्शन लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। खास बात है कि इस कलेक्शन की सिर्फ 18 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, लेकिन राजस्थान के तीन शहरों से प्रेरित इस खास एसयूवी में ऐसा क्या है, जो इसे बाकी मॉडल्स से अलग बनाता है? आइए जानते हैं।

विज्ञापन