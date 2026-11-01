नए वायु सेना प्रमुख से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक: किन-किन हस्तियों के पास है इलेक्ट्रिक वाहन? देखें लिस्ट

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए देश में ईवी की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। आम आदमी ही नहीं, बल्कि कई जानी मानी हस्तियां भी ईवी की ओर रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया है। खास बात है कि उन्होंने 31 अक्तूबर को ही भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख यानी 'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' का कार्यभार संभाला है। इनसे पहले भी फिल्म, खेल और उद्योग जगत की कई हस्तियों ने ईवी को अपने गैराज में शामिल किया है। आइए जानते हैं भारत में किन हस्तियों के पास कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उनमें क्या खास है।

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