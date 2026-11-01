ऑटो टिप्स: डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक, आपकी कार या बाइक के लिए कौन-सा है ज्यादा बेहतर? जानें इनके बीच पांच अंतर

नई कार या बाइक खरीदते वक्त अक्सर लोग इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आपको इसके ब्रेकिंग सिस्टम की अहमियत पता है। जबकि वाहन की सुरक्षा में ब्रेक की भूमिका सबसे खास है। बाजार में ज्यादातर वाहनों में डिस्क और ड्रम ब्रेक का विकल्प मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेज रफ्तार, इमरजेंसी ब्रेकिंग और बारिश जैसी परिस्थितियों में कौन सा सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि दोनों सिस्टम का काम तो स्पीड को कंट्रोल करना और जरूरत पड़ने पर उसे रोकना है। हालांकि, इनकी बनावट, काम करने का तरीका, परफॉर्मेंस और कीमत में काफी अंतर होता है। ड्रम ब्रेक लंबे समय से इस्तेमाल होने वाली तकनीक है, जबकि डिस्क ब्रेक को आधुनिक और बेहतर हीट मैनेजमेंट वाली तकनीक माना जाता है। आइए, दोनों के बीच के पांच बड़े अंतर समझते हैं।

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