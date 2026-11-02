अक्तूबर में पांच लाख पार पहुंची पैसेंजर वाहनों की बिक्री: किस कंपनी ने हासिल किया पहला स्थान? जानें पूरा हाल

कार खरीदते वक्त अक्सर लोगो के मन में सवाल रहता है कि आखिर कौन सी गाड़ी बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। इसका अंदाजा आप अक्तूबर 2026 की बिक्री के आंकड़े से लगा सकते हैं। इस महीने भारत के पैसेंजर व्हीकल ने पहली बार मासिक थोक बिक्री में पांच लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया। इस दौरान मारुति सुजुकी ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि टाटा मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

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