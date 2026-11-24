सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जितना जरूरी है,उतना ही कानूनी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। कई बार वाहन चालक को लगता है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस सिर्फ चालान काट सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, हर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी सीज नहीं की जा सकती। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलिस किन गलतियों पर कार या बाइक जब्त कर सकती है, अगर आपकी गाड़ी सीज हो जाए तो उसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा...

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बिना ड्राइविंग लाइसेंस: अगर वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वह निर्धारित उम्र से कम है, तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में धारा 207 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

अगर वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वह निर्धारित उम्र से कम है, तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में धारा 207 के तहत कार्रवाई हो सकती है। विज्ञापन विज्ञापन बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन: अगर गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, तो पुलिस वाहन जब्त कर सकती है।

अगर गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, तो पुलिस वाहन जब्त कर सकती है। बिना परमिट कमर्शियल वाहन: कमर्शियल वाहन के लिए जरूरी परमिट नहीं होने या उसके निर्धारित रूट, क्षेत्र और इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज हो सकती है।

कमर्शियल वाहन के लिए जरूरी परमिट नहीं होने या उसके निर्धारित रूट, क्षेत्र और इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज हो सकती है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन: अगर वाहन का इस्तेमाल उस रूट या क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसकी अनुमति परमिट में नहीं है, तो भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

अगर वाहन का इस्तेमाल उस रूट या क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसकी अनुमति परमिट में नहीं है, तो भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग और लापरवाही से ड्राइविंग करना भी गंभीर अपराध हैं। इनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट की अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, केवल इन उल्लंघनों के आधार पर धारा 207 के तहत गाड़ी सीज करना अपने आप में अनिवार्य नहीं है।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी को कुछ खास परिस्थितियों में वाहन जब्त करने और उसे सुरक्षित जगह पर रखने का अधिकार है। यह कार्रवाई खास तौर से बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या जरूरी परमिट के वाहन चलाने से जुड़े मामलों में की जा सकती है।



गाड़ी सीज करते समय क्या है पुलिस की जिम्मेदारी?

जब पुलिस किसी वाहन को जब्त करती है तो उसकी कार्रवाई का रिकॉर्ड होना जरूरी है। वाहन जब्त करने की वजह और उससे जुड़ी जानकारी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज की जानी चाहिए। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, जब्ती का कारण, समय और जगह जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

वाहन को पुलिस स्टेशन या निर्धारित यार्ड में सुरक्षित रखा जाता है। वाहन मालिक को जब्ती से जुड़ी रसीद या दस्तावेज जरूर लेना चाहिए। आगे की कानूनी प्रक्रिया में यही दस्तावेज काम आएगा।



सीज हुई गाड़ी वापस कैसे मिलेगी?

अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपकी कार या बाइक जब्त कर ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कानून में वाहन वापस पाने का प्रावधान भी है। इसके लिए ये कदम उठाने होंगे:

1. जब्ती की रसीद संभालें: सबसे पहले पुलिस से मिले सीजर मेमो या जब्ती से जुड़े दस्तावेज को सुरक्षित रखें। इसमें गाड़ी सीज करने की वजह और संबंधित अधिकारी की जानकारी होती है।

2. चालान की स्थिति जांचें: वाहन से जुड़े चालान की जानकारी परिवहन पोर्टल पर देख सकते हैं। अगर मामला वर्चुअल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया है तो वहां से आगे की प्रक्रिया की जानकारी लें।

3. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें: गाड़ी छुड़ाने के लिए RC, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और चालान या जब्ती से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें। कमर्शियल वाहन होने पर जरूरी परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी साथ रखें।

4. संबंधित अधिकारी या कोर्ट में करें आवेदन: मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत वाहन मालिक या उसके प्रभारी व्यक्ति संबंधित परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ वाहन छोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मामला कोर्ट में लंबित है या अदालत का आदेश जरूरी है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

5. रिलीज ऑर्डर लेकर वाहन छुड़ाएं: दस्तावेजों की जांच और जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी या कोर्ट वाहन छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। रिलीज ऑर्डर, भुगतान की रसीद और जरूरी दस्तावेज लेकर उस पुलिस स्टेशन या यार्ड में जाएं, जहां गाड़ी रखी गई है। वेरिफिकेशन के बाद वाहन वापस मिल सकता है।



डिजिलॉकर के दस्तावेज भी हैं मान्य