लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के शौकीनों के लिए बीएमडब्ल्यू की तरफ से एक अहम संकेत आया है। जर्मन कंपनी ने अपनी नई आईएक्स4 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है। इस कार को अक्टूबर 2026 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह आईएक्स3 का कूपे-एसयूवी रूप है और कंपनी की न्यू क्लास सीरीज की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बिक्री मार्च 2027 में शुरू होगी, और पेटेंट से लगता है कि भारत में इसकी एंट्री उसके बाद हो सकती है।

आईएक्स3 से ज्यादा तराशा हुआ डिजाइन

आईएक्स4 देखने में आईएक्स3 जैसी है, पर ढलती छत और छोटे ओवरहैंग इसे कूपे जैसा रूप देते हैं। सामने बीएमडब्ल्यू की पहचान किडनी ग्रिल और डुअल-पॉड हेडलाइट हैं। इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील नीले ब्रेक कैलिपर के साथ मिलते हैं, पीछे क्लियर-लेंस टेल-लैंप, बूट लिड स्पॉइलर और आईएक्स3 से थोड़ा ज्यादा तराशा हुआ रियर बंपर है। टॉप वेरिएंट एम60 एक्सड्राइव में एडैप्टिव एलईडी हेडलाइट, ग्रिल के आसपास लाइटिंग, पीले रंग की डीआरएल, बड़े 21 इंच के अलॉय व्हील, एम बैज, स्पोर्टी ओआरवीएम और बड़ा स्पॉइलर मिलता है।

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केबिन आईएक्स3 जैसा, पर पीछे जगह कुछ कम

अंदर का केबिन काफी हद तक आईएक्स3 जैसा है, पर ढलती छत की वजह से पीछे बैठने वालों के लिए हेडरूम कम हो सकता है। बूट क्षमता 490 लीटर है। डैशबोर्ड पर बीच में समचतुर्भुज आकार की 17.9 इंच की इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन है, और विंडस्क्रीन के निचले हिस्से में पैनोरमिक विजन डिस्प्ले लगा है। खास स्टीयरिंग व्हील और ऊंची सेंट्रल टनल भी आईएक्स3 से ली गई हैं। 40 और 50 एक्सड्राइव में कॉन्फिगरेबल एंबिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी वाली इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें, सात स्पीकर का साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और ड्राइवर असिस्ट मिलते हैं। एम60 में एम स्टीयरिंग, एम स्पोर्ट सीटें, 13 स्पीकर का हरमन कार्डन साउंड और गहरे रंग की थीम है।

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तीन वेरिएंट, तीन अलग परफॉर्मेंस

आईएक्स4 बीएमडब्ल्यू के 800 वोल्ट वाले न्यू क्लास प्लेटफॉर्म पर बनी है और आईएक्स3 के बैटरी विकल्प लेती है।

40 एक्सड्राइव में 82.6 किलोवाट-आवर की बैटरी, 638 किमी की WLTP रेंज और दो मोटर से कुल 374 एचपी व 520 एनएम मिलता है। कंपनी के मुताबिक यह 0 से 100 किमी/घंटा 5.6 सेकंड में पहुंचती है।

50 एक्सड्राइव में 108.7 किलोवाट-आवर की बैटरी, 828 किमी की WLTP रेंज, 469 एचपी और 645 एनएम है। दावा 4.9 सेकंड का है।

एम60 एक्सड्राइव की WLTP रेंज 777 किमी है, पावर 612 एचपी है और 0-100 का दावा 3.9 सेकंड है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित टॉप स्पीड 240 किमी/घंटा है।

एम60 की बैटरी का आकार कंपनी ने अभी नहीं बताया है।

एडैप्टिव स्पोर्ट्स सस्पेंशन एम60 में स्टैंडर्ड है, बाकी दो वेरिएंट में विकल्प के तौर पर।

फास्ट चार्जिंग के आंकड़े

चार्जिंग में 40 एक्सड्राइव 300 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि 50 एक्सड्राइव 400 किलोवाट तक की। बीएमडब्ल्यू के मुताबिक ये चार्जर बैटरी को 10 से 80 फीसदी तक 21 मिनट में भर देते हैं। कंपनी का दावा है कि अधिकतम डीसी चार्जिंग पर 40 एक्सड्राइव 10 मिनट में 301 किमी की रेंज जोड़ सकती है और 50 एक्सड्राइव 387 किमी की। एम60 की चार्जिंग क्षमता का ब्योरा फिलहाल सामने नहीं आया है। ये सारे आंकड़े अंतरराष्ट्रीय वर्जन के हैं और भारत के मॉडल के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया है।

भारत में कब और कितने में मिलेगी

अब सबकी नजर भारत पर है। पेटेंट फाइलिंग इशारा करती है कि बीएमडब्ल्यू इसे यहां लाने पर विचार कर रही है, पर लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय बिक्री मार्च 2027 से शुरू होगी, इसलिए भारत में उसके बाद ही आने की संभावना दिखती है। अगर यह आती है, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 90 से 95 लाख रुपये रह सकती है और इसे मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक के एक और प्रतिद्वंद्वी के रूप में उतारा जाएगा। फिलहाल यह सब पेटेंट और अनुमान पर टिका है, इसलिए कीमत और लॉन्च, दोनों पर कंपनी की घोषणा का इंतजार करना होगा।