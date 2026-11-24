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हालांकि, इस शुरुआती फैसले का असर ब्रिटेन में Ti7 की लॉन्चिंग पर नहीं पड़ेगा। कंपनी की योजना के मुताबिक, वहां ग्राहकों को जनवरी में इस एसयूवी की डिलीवरी दी जानी है। विज्ञापन



कोर्ट ने क्यों लगाई BYD Ti7 की बिक्री पर रोक? द हेग की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि BYD Ti7 और लैंड रोवर डिफेंडर को देखने पर दोनों का ओवरऑल डिजाइन काफी मिलता-जुलता नजर आता है। बीवाईडी की एसयूवी में हेडलाइट, ग्रिल, बंपर, बोनट, खिड़कियों और व्हील आर्च जैसे हिस्सों में अंतर जरूर है, लेकिन अदालत के मुताबिक ये बदलाव दोनों वाहनों की पूरी डिजाइन को अलग दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

विज्ञापन विज्ञापन इस मामले में जगुआर लैंड रोवर ने 2018 में रजिस्टर्ड कराए गए यूरोपीय डिजाइन का हवाला दिया। खास बात यह है कि यह डिजाइन मौजूदा जनरेशन की लैंड रोवर डिफेंडर के 2019 में सार्वजनिक तौर पर पेश होने से पहले रजिस्टर कराया गया था। यानी JLR ने यह दावा नहीं किया कि बीवाईडी ने 2019 में आई प्रोडक्शन डिफेंडर की नकल की है, बल्कि अपने पहले से रजिस्टर्ड डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाया।

यूरोप में BYD Ti7 पर बैन का क्या होगा असर? अदालत के आदेश के तहत बीवाईडी अब यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश में Ti7 को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, बेच या बिक्री के लिए पेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा, कंपनी इस एसयूवी को स्टोर करने, डिलीवर करने या किसी दूसरे तरीके से कारोबार में इस्तेमाल करने पर भी रोक का सामना करेगी।

यह आदेश फैसला आने के एक सप्ताह बाद लागू होगा। इस दौरान बीवाईडी की यूरोपीय सब्सिडियरी कंपनियों को जरूरी कदम उठाने का समय दिया गया है।

अगर कंपनी अदालत के आदेश का पालन नहीं करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने इसके लिए हर दिन या दिन के किसी हिस्से के उल्लंघन पर 1 लाख यूरो का जुर्माना तय किया है। इसके अलावा, हर उल्लंघन पर 25,000 यूरो का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह विकल्प JLR के पास होगा और कुल जुर्माने की सीमा 1 करोड़ यूरो रखी गई है।

लैंड रोवर डिफेंडर जैसी क्यों दिखती है BYD Ti7? BYD Ti7 एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है, जिसे कंपनी ने पिछले साल चीन में लॉन्च किया था। इसमें पांच और सात सीटों के विकल्प मिलते हैं। अब बीवाईडी इसे चीन से बाहर के बाजारों में उतारने की तैयारी कर रही है।

इस एसयूवी की बॉक्सी बॉडी, सीधी खिड़कियां, सपाट रूफलाइन और पीछे की तरफ लगा स्पेयर व्हील इसे लैंड रोवर डिफेंडर जैसा लुक देते हैं। अदालत ने भी दोनों वाहनों की डिजाइन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स की समानता पर ध्यान दिया, जो डिफेंडर की पहचान माने जाते हैं।

इनमें गोल किनारों और उभरे हुए शोल्डर, खास डिजाइन वाला C-पिलर पैनल, गोल व्हील आर्च और लगातार फैला हुआ ग्लास एरिया शामिल हैं। इन सभी एलिमेंट्स के साथ दोनों एसयूवी का ओवरऑल सिल्हूट भी काफी मिलता-जुलता है।

क्या BYD Ti7 पर लगी रोक स्थायी है? फिलहाल यह अदालत का शुरुआती फैसला है, इसलिए इसे इस विवाद का अंतिम नतीजा नहीं माना जा सकता। जगुआर लैंड रोवर के पास मुख्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए छह महीने का समय है। अगर कंपनी इस अवधि में आगे की कार्रवाई नहीं करती है तो मौजूदा रोक का असर खत्म हो सकता है।

हालांकि, JLR को अदालत से अपनी सभी मांगों में राहत नहीं मिली। कंपनी ने बीवाईडी से जब्त किए गए दस्तावेजों तक पहुंच, एसयूवी के वितरण से जुड़ी जानकारी और बीवाईडी की वेबसाइट पर अदालत के फैसले की सार्वजनिक सूचना देने की मांग की थी। कोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया।

फिलहाल इस फैसले से यूरोप में बीवाईडी की Ti7 लॉन्च करने की योजना पर असर पड़ना तय है। लेकिन ब्रिटेन में इसकी प्रस्तावित लॉन्चिंग और जनवरी में डिलीवरी का कार्यक्रम अभी पहले की तरह जारी है। हालांकि, इस शुरुआती फैसले का असर ब्रिटेन में Ti7 की लॉन्चिंग पर नहीं पड़ेगा। कंपनी की योजना के मुताबिक, वहां ग्राहकों को जनवरी में इस एसयूवी की डिलीवरी दी जानी है।

चीनी वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी (BYD) की एक एसयूवी को लेकर यूरोप में बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। नीदरलैंड की एक अदालत ने कंपनी की प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी BYD Ti7 की यूरोपीय यूनियन (EU) में बिक्री पर रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि इस एसयूवी की डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से काफी मिलती-जुलती है और यह जगुआर लैंड रोवर (JLR) के रजिस्टर्ड यूरोपीय डिजाइन अधिकारों का उल्लंघन करती है।