नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट का पहला टीजर जारी: पहली बार भारत में मिलेगा ये फीचर, 25 नवंबर को होगी लॉन्च

जापानी ऑटो दिग्गज टोयोटा (Toyota) ने 25 नवंबर 2026 को होने वाली लॉन्चिंग से पहले अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा हाईक्रॉस (Innova Hycross) फेसलिफ्ट का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। साल 2022 में भारतीय बाजार में एंट्री करने के बाद से हाईक्रॉस के लिए यह पहला बड़ा अपडेट होगा।

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पहले टीजर में नई Innova Hycross के एक्सटीरियर में क्या बदलाव नजर आ रहे हैं?

नए हेडलैम्प्स और LED DRL: टीजर में नए हेडलैम्प्स के साथ नया LED DRL सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, जो काफी हद तक टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर (UC Taisor) के लाइटिंग एलिमेंट्स जैसा दिखता है।

टीजर में नए हेडलैम्प्स के साथ नया LED DRL सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, जो काफी हद तक टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर (UC Taisor) के लाइटिंग एलिमेंट्स जैसा दिखता है। विज्ञापन विज्ञापन अन्य संभावित कॉस्मेटिक बदलाव: टीजर तस्वीर में दिख रहे बदलावों के अलावा पूरी कार का अपडेट कहीं अधिक व्यापक होने की उम्मीद है। इसमें री-डिजाइन की गई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नए टेल लैम्प्स और फ्रेश अलॉय व्हील डिजाइन शामिल हो सकते हैं।

केबिन और इंटीरियर फीचर्स में क्या बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं?

12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर: इंडोनेशियाई मॉडल के सभी हाइब्रिड वेरिएंट्स में अब 12.3-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले स्टैंडर्ड दिया गया है, जो मौजूदा भारतीय मॉडल में मिलने वाली 7-इंच यूनिट से काफी बड़ा है।

इंडोनेशियाई मॉडल के सभी हाइब्रिड वेरिएंट्स में अब 12.3-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले स्टैंडर्ड दिया गया है, जो मौजूदा भारतीय मॉडल में मिलने वाली 7-इंच यूनिट से काफी बड़ा है। बड़ा टचस्क्रीन और डैशकैम: इंडोनेशिया में हायर वेरिएंट्स में 10.4-इंच यूनिट के बजाय 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इन-बिल्ट डैशकैम (Dashcam) भी जोड़ा गया है। उम्मीद है कि भारत-स्पेक हाईक्रॉस में भी ये सभी आधुनिक फीचर्स शामिल किए जाएंगे।

नई फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक कैसे काम करेगी और इसमें क्या मैकेनिकल बदलाव होंगे?

85% इथेनॉल (E85) पर चलने में सक्षम: कंपनी ने लगभग तीन साल पहले हाईक्रॉस पर आधारित प्रोटोटाइप के जरिए इस तकनीक की झलक दिखाई थी। इसमें एक संशोधित 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 85 प्रतिशत तक इथेनॉल (E85) मिश्रित ईंधन पर चलने में सक्षम है।

कंपनी ने लगभग तीन साल पहले हाईक्रॉस पर आधारित प्रोटोटाइप के जरिए इस तकनीक की झलक दिखाई थी। इसमें एक संशोधित 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 85 प्रतिशत तक इथेनॉल (E85) मिश्रित ईंधन पर चलने में सक्षम है। इंजन और फ्यूल सिस्टम में विशेष बदलाव: इसमें केवल इंजन कैलिब्रेशन ही नहीं बदला गया है, बल्कि जंग-रोधी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग स्पार्क प्लग और पिस्टन रिंग्स लगाए गए हैं। इसके अलावा कोल्ड-स्टार्ट सिस्टम, इथेनॉल सेंसर, संशोधित कैटेलिस्ट प्रोग्रामिंग के साथ-साथ अधिक इथेनॉल को झेलने के लिए फ्यूल पंप, फिल्टर, टैंक और फ्यूल लाइन्स को भी अपग्रेड किया गया है।

नई Innova Hycross फेसलिफ्ट की संभावित कीमत क्या होगी और इसका मुकाबला किससे होगा?

संभावित कीमत: वर्तमान मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 18.70 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये के बीच है। और फेसलिफ्ट वर्जन इससे प्रीमियम कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है।

वर्तमान मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 18.70 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये के बीच है। और फेसलिफ्ट वर्जन इससे प्रीमियम कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है। मुकाबला: भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला अपने बैज-इंजीनियर्ड सिबलिंग मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) से जारी रहेगा। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मारुति भी भविष्य में इनविक्टो को इन्हीं बदलावों के साथ अपडेट करती है या नहीं।

2022 में लॉन्च होने के बाद से ही इसने डीजल-संचालित इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) की जगह लेते हुए पारिवारिक खरीदारों के लिए टोयोटा की मुख्य MPV के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नई फेसलिफ्ट हाईक्रॉस में अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइलिंग, प्रीमियम केबिन अपग्रेड्स और सबसे खास- एक नया फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल होगा।हालांकि जारी किया गया टीजर बदलावों की केवल एक संक्षिप्त झलक दिखाता है, लेकिन इससे फ्रंट प्रोफाइल के कई अहम अपडेट्स का अंदाजा मिल गया है:यदि टोयोटा हाल ही में अपडेट किए गए इंडोनेशिया-स्पेक मॉडल के फीचर्स को भारत लाती है, तो केबिन के अंदर सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन होगा, जो भारत में टोयोटा के लिए अपनी तरह का पहला प्रयोग है:इन तमाम तकनीकी और कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ नई इनोवा हाईक्रॉस की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है: