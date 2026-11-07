साइबरट्रक बनाना बंद करेगी टेस्ला: एलन मस्क के फैसले से सोशल मीडिया पर क्यों आई मीम्स की बाढ़?

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दिग्गज टेस्ला (Tesla) ने अपने सबसे चर्चित और विवादित वाहन साइबरट्रक (Cybertruck) के उत्पादन को बंद करने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की है कि मध्य 2027 के आसपास गीगाफैक्ट्री टेक्सास में साइबरट्रक का उत्पादन पूरी तरह से समेट दिया जाएगा। 2023 में प्रोडक्शन शुरू होने के महज तीन साल बाद और मॉडल्स S व मॉडल X को बंद किए जाने के सात महीने बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है।

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