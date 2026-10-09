नोएडा में खुलेगा टेस्ला का नया एक्सपीरियंस सेंटर: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा दायरा, जानें लोकेशन और सुविधाएं

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। टेस्ला ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का विस्तार करते हुए नोएडा में अपने नए 'एक्सपीरियंस सेंटर' खोलने का एलान किया है। जानते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल्स।

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