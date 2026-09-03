सिंपल वेव इलेक्ट्रिक फीचर्स: 70 लीटर बूट स्पेस, 243 किमी रेंज के साथ आया नया फैमिली स्कूटर; क्या है इसमें खास?

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भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर अब सिर्फ शहर में छोटी दूरी तय करने तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि कंपनियां अब ऐसे स्कूटर भी ला रहे हैं, जिन्हें परिवार के रोज के इस्तेमाल का ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सिंपल एनर्जी का सिंपल वेव भी ऐसे ही स्कूटर्स में से एक है। करीब 1.10 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाले इस स्कूटर में तीन वैरिएंट और छह कॉन्फिगरेशन उपलब्ध हैं। इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाली है। हालांकि, इसकी असली खासियत इसकी कीमत नहीं, बल्कि रेंज, स्टोरेज, परफॉर्मेंस और फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। आइए जानते हैं सिंपल वेव की पांच बड़ी खूबियां।