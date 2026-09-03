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सोसायती ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के 66 वें वार्षिक सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक खास संदेश दिया। उन्होनें कहा कि भारत का ऑटो उद्योग अपनी मजबूत निर्माण क्षमता और हाल ही में हुए एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौतों के दम पर दुनिया के बाजारों में अपनी वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है।