FTA से खुला वैश्विक बाजार का रास्ता: ईवी और नई तकनीक से बदल रहा सेक्टर, क्या भारत बनेगा मोबिलिटी का ग्लोबल हब?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 12:29 PM IST
सार
66वें सियाम वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की तारीफ करते हुए ग्लोबल बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का ऑटो सेक्टर अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और हाल के मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ी पहुंच का फायदा उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए तैयार है।
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विस्तार
सोसायती ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के 66 वें वार्षिक सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक खास संदेश दिया। उन्होनें कहा कि भारत का ऑटो उद्योग अपनी मजबूत निर्माण क्षमता और हाल ही में हुए एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौतों के दम पर दुनिया के बाजारों में अपनी वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है।
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