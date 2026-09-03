पहियों पर घूमता जासूसी यंत्र: चीन के कनेक्टेड वाहनों से डरा अमेरिका, क्या बैन हो जाएंगी एडवांस स्मार्ट कारें?

चीन की असली ताकत सिर्फ सस्ती कार नहीं

वहीं, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेल्वेस्टन का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सस्ती कारें बनाना नहीं है। चीन ने सप्लाई चेन का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है और जमीन से नई अत्याधुनिक फैक्ट्रियां खड़ी की हैं। इससे चीनी कंपनियों को कम लागत पर तेजी से नई तकनीक और वाहन विकसित करने में मदद मिल रही है।



हमेशा के लिए चीनी कारों को बाहर नहीं रख सकते

इसपर फोर्ड मोटर कंपनी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बिल फोर्ड का कहना है कि अमेरिका चीनी कारों को हमेशा के लिए अपने बाजार से बाहर रखने की उम्मीद नहीं कर सकता। उनके मुताबिक, अमेरिका को चीन की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता विकसित करनी होगी और उसी के खेल में उतरकर उन्हें हराना होगा। चीन की सिर्फ 28 साल पुरानी गीली आज दुनियाभर में 123 साल पुरानी फोर्ड के बराबर कारें बेच रही है। यह बदलाव वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री में चीन की तेजी से बढ़ती ताकत को दिखाता है।



पूरी तरह बैन या कड़े नियम? अमेरिका के सामने बड़ा सवाल

यहां पर साइबर एक्सपर्ट़स का मानना है कि अमेरिका के पास चीनी कारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के अलावा दूसरा रास्ता भी हो सकता है। सरकार कड़े नियम बनाकर चीनी कंपनियों को अमेरिकी सर्वर इस्तेमाल करने और स्थानीय स्तर पर डेटा स्टोर करने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अमेरिकियों को सस्ती और उन्नत तकनीक से हमेशा के लिए दूर रखना आसान नहीं होगा। ब्रिटेन, पोलैंड और इस्राइल जैसे देशों ने चीनी कारों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है।