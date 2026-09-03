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कार खुद चलेगी, लेकिन ड्राइवर भी रहेगा मौजूद

हालांकि इसका नाम भले ही सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी हो, लेकिन फिलहाल शुरुआत में सुरक्षा के तौर पर इसमें पूरी तरह ड्राइवरलेस सफर नहीं होगा। कार की ड्राइविंग को वेव की ऑटोनॉमस तकनीक संभालेगी, जबकि ड्राइवर सीट पर ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन से लाइसेंस प्राप्त सेफ्टी ड्राइवर मौजूद रहेगा। यह ड्राइवर पूरे सफर पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर स्टीयरिंग संभाल सकता है या ब्रेक लगा सकता है। पूरी तरह बिना ह्यूमन सेफ्टी ड्राइवर के संचालन के लिए अभी नियामकीय मंजूरी बाकी है।

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अमेरिका और चीन के कई प्रमुख शहरों के बाद अब यूरोप में भी रोबोटैक्सी का सफर शुरू हो गया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ऊबर और ब्रिटिश ऑटोनॉमस तकनीक कंपनी वेव ने साझेदारी कर बृहस्पतिवार को लंदन की सड़कों पर पहली सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी सर्विस आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है। यह पहली बार है, जब ब्रिटेन में आम यात्रियों के लिए ऑटोनॉमस राइड उपलब्ध हुई है।