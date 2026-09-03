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Hindi News ›   Automobiles News ›   Uber-Wayve Launch London’s First Robotaxi Service: How These Self-Driving Taxis Work?

लंदन में पहली सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी लॉन्च: उबर-वेव ने शुरू की सर्विस, बुकिंग से सफर तक कैसे काम करेगी तकनीक?

Thu, 03 Sep 2026 02:03 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 02:03 PM IST
सार

लंदन की सड़काें पर भी अब सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी की शुरुआत हो गई है। उबर बौर वेव (Wayve) की इस सर्विस में कार खुद-ब-खुद चलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में सुरक्षा के लिए ड्राइवर मौजूद रहेगा। यह रोबोटैक्सी आखिर काम कैसे करेगी? जानिए इस लेख में विस्तार से।
 

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Uber-Wayve Launch London’s First Robotaxi Service: How These Self-Driving Taxis Work?
लंदन की पहली रोबोटैक्सी सर्विस लॉन्च - फोटो : wayve.ai/rides

विस्तार
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अमेरिका और चीन के कई प्रमुख शहरों के बाद अब यूरोप में भी रोबोटैक्सी का सफर शुरू हो गया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ऊबर और ब्रिटिश ऑटोनॉमस तकनीक कंपनी वेव ने साझेदारी कर बृहस्पतिवार को लंदन की सड़कों पर पहली सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी सर्विस आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है। यह पहली बार है, जब ब्रिटेन में आम यात्रियों के लिए ऑटोनॉमस राइड उपलब्ध हुई है।
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कार खुद चलेगी, लेकिन ड्राइवर भी रहेगा मौजूद
हालांकि इसका नाम भले ही सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सी हो, लेकिन फिलहाल शुरुआत में सुरक्षा के तौर पर इसमें पूरी तरह ड्राइवरलेस सफर नहीं होगा। कार की ड्राइविंग को वेव की ऑटोनॉमस तकनीक संभालेगी, जबकि ड्राइवर सीट पर ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन से लाइसेंस प्राप्त सेफ्टी ड्राइवर मौजूद रहेगा। यह ड्राइवर पूरे सफर पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर स्टीयरिंग संभाल सकता है या ब्रेक लगा सकता है। पूरी तरह बिना ह्यूमन सेफ्टी ड्राइवर के संचालन के लिए अभी नियामकीय मंजूरी बाकी है।
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