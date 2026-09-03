एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी बनाम महिंद्रा XEV 9S: इएमआई पर कौन पड़ेगी सस्ती? जानें कीमत, फीचर्स व रकम का हिसाब
हाल ही में एमजी हेक्टर टॉमहॉक ने ईवी मॉडल लॉन्च किया है। जो महिंद्रा एक्सईवी 9एस को टक्कर दे रही है। दोनों ही बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं और 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए ये दोनों बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कार खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखना ही काफी नहीं होता। अगर आप लोन पर कार खरीद रहे हैं तो हर महीने जाने वाली ईएमआई भी बजट पर बड़ा असर डालती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 9S के बेस और टॉप 7-सीटर वेरिएंट की कीमत पर कितनी ईएमआई बनती है।
विस्तार
हाल ही में एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की महिंद्रा एक्सईवी 9S से है। अगर आप अपने परिवार के लिए 3-रो वाली बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों वाहन बेहतरीन विकल्प बनकर उभरते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों एसयूवी की कीमतें क्या हैं और इन्हें फाइनेंस कराने पर आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी।
एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी में क्या खास?
- एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी कंपनी की लेटेस्ट एसयूवी है। यह कंपनी के नए एडाप्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह की इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने इसके साथ एसयूवी का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी भी लॉन्च किया है।
- एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी को 3-रो 7-सीटर कार के तौर पर पेश किया गया है। इसमें ज्यादा स्पेस वाला आरामदायक केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स और दमदार पावरट्रेन दिया गया है।
ईएमआई गणना कैसे की गई?
- यहां दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी की ईएमआई की तुलना करने के लिए इनके बेस और टॉप-एंड सात-सीटर वेरिएंट की कीमत को आधार बनाया गया है। कैलकुलेशन में दोनों एसयूवी की 100 प्रतिशत एक्स-शोरूम कीमत को लोन अमाउंट माना गया है। इसके लिए 9.5 प्रतिशत ब्याज दर और 60 महीने यानी 5 साल की रीपेमेंट टेन्योर ली गई है। इस तुलना में केवल 7-सीटर वेरिएंट्स को शामिल किया गया है।
- महिंद्रा एक्सईवी 9S के मामले में एक खास बात ध्यान देने वाली है। इसका पैक ट्री अबव 79 kWh 6-सीटर वेरिएंट 7-सीटर मॉडल से महंगा है। इसलिए ईएमआई कैलकुलेशन में 7-सीटर वर्जन की कीमत ही ली गई है। इसके अलावा महिंद्रा एक्सईवी 9S की कीमत में 11.2 kW चार्जर को शामिल नहीं किया गया है।
एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की कितनी ईएमआई?
- एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी के एक्साइट 7-सीटर वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये है। अगर पूरी एक्स-शोरूम कीमत का लोन 9.5 प्रतिशत ब्याज पर 60 महीने के लिए लिया जाता है, तो इसकी अनुमानित मंथली ईएमआई 40,933 रुपये बैठेगी।
- वहीं, इसके एसेंस 7-सीटर वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 23.49 लाख रुपये है। इसी ब्याज दर और 60 महीने की टेन्योर पर इस वेरिएंट की अनुमानित ईएमआई करीब 49,333 रुपये प्रति माह होगी।
महिंद्रा एक्सईवी 9S की ईएमआई कितनी?
- महिंद्रा एक्सईवी 9S के पैक वन अबव 59 kWh 7-सीटर वेरिएंट की कीमत 20.65 लाख रुपये है। 100 प्रतिशत एक्स-शोरूम कीमत के लोन, 9.5 प्रतिशत ब्याज और 60 महीने की टेन्योर के आधार पर इसकी अनुमानित मंथली ईएमआई करीब 43,369 रुपये होगी।
- दूसरी तरफ, पैक ट्री अबव 79 kWh 7-सीटर वेरिएंट की कीमत 29.95 लाख रुपये है। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मॉडल की अनुमानित ईएमआई करीब 62,901 रुपये प्रति माह बैठेगी।
दोनों एसयूवी की ईएमआई में कितना अंतर?
- अब दोनों एसयूवी के बेस 7-सीटर वेरिएंट की तुलना करें तो एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की ईएमआई 40,933 रुपये है, जबकि महिंद्रा एक्सईवी 9S की ईएमआई 43,369 रुपये है। यानी बेस वेरिएंट में एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की ईएमआई करीब 2,436 रुपये प्रति माह कम बैठती है।
- टॉप-एंड 7-सीटर वेरिएंट में यह अंतर और बढ़ जाता है। एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी एसेंस की ईएमआई 49,333 रुपये है, जबकि महिंद्रा एक्सईवी 9S पैक ट्री अबव 79 kWh की ईएमआई 62,901 रुपये है। इस तरह दोनों के बीच करीब 13,568 रुपये प्रति महीने का अंतर है।
- अगर आपका मुख्य फोकस कम मंथली EMI पर बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV खरीदना है, तो दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की ईएमआई कम बैठती है।
ध्यान देने वाली बातें...
- यह ईएमआई कैलकुलेशन एक तय एक्स-शोरूम कीमत, 9.5 प्रतिशत ब्याज दर और 60 महीने की टेन्योर के आधार पर किया गया है। वास्तविक स्थिति में आपकी मंथली ईएमआई इससे अलग हो सकती है। ईएमआई पर चुने गए वेरिएंट, कंपनी या डीलर के ऑफर्स और डिस्काउंट, ब्याज दर, डाउन पेमेंट, लिए गए लोन अमाउंट और रीपेमेंट टेन्योर जैसे कई फैक्टर्स का असर पड़ता है।
- अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट कम हो जाएगा और आपकी ईएमआई भी घट सकती है। इसी तरह ब्याज दर कम या ज्यादा होने और अलग रीपेमेंट टेन्योर चुनने पर भी हर महीने की ईएमआई बदल जाएगी। इसलिए एसयूवी खरीदने से पहले सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत नहीं, बल्कि डाउन पेमेंट, ब्याज दर, लोन अवधि और कुल ईएमआई आउटगो को भी ध्यान में रखना जरूरी है।