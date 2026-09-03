हाल ही में एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की महिंद्रा एक्सईवी 9S से है। अगर आप अपने परिवार के लिए 3-रो वाली बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों वाहन बेहतरीन विकल्प बनकर उभरते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों एसयूवी की कीमतें क्या हैं और इन्हें फाइनेंस कराने पर आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी।

विज्ञापन