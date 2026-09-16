इलेक्ट्रिक स्कूटर और एसयूवी की बिक्री में इतनी तेजी क्यों आ रही है?: जानें क्या कहते हैं SIAM के आंकड़े?

द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने अगस्त 2026 में अब तक का सबसे मजबूत बिक्री आंकड़ा दर्ज किया है। इस दौरान जहां इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिलीवरी पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। वहीं पैसेंजर वाहन बाजार पर एसयूवी (SUV) का दबदबा पूरी तरह कायम रहा।

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पैसेंजर और टू-व्हीलर सेगमेंट के प्रमुख आंकड़े क्या कहते हैं?

पैसेंजर वाहन (PV): वाहन निर्माताओं से डीलरों को होने वाली डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल डिलीवरी 36.5% बढ़कर 4,39,309 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 3,21,901 यूनिट्स थी।

वाहन निर्माताओं से डीलरों को होने वाली डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल डिलीवरी 36.5% बढ़कर 4,39,309 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 3,21,901 यूनिट्स थी। विज्ञापन विज्ञापन टू-व्हीलर (दोपहिया वाहन): दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 10.5% की मामूली बढ़त के साथ 20,34,698 यूनिट्स दर्ज की गई।

दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 10.5% की मामूली बढ़त के साथ 20,34,698 यूनिट्स दर्ज की गई। थ्री-व्हीलर (तिपहिया वाहन): तिपहिया वाहनों की डिस्पैच 22.8% की बढ़ोतरी के साथ 93,764 यूनिट्स रही।

एसयूवी और इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में इतनी तेजी क्यों आ रही है?

यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) पिछले कई वर्षों से पैसेंजर व्हीकल मार्केट की ग्रोथ का मुख्य इंजन बने हुए हैं। प्रतिशत के मामले में एसयूवी लगातार सेडान और हैचबैक गाड़ियों को पीछे छोड़ रही हैं। 2026 में भी यह ट्रेंड पूरी तरह बरकरार है, क्योंकि कार निर्माता कंपनियां भी नए लॉन्च के मामले में हैचबैक के बजाय एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी को ज्यादा तरजीह दे रही हैं।

दूसरी ओर, दोपहिया वाहन सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर भले ही कम आधार से शुरुआत कर रहे हों, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट पूरे सेगमेंट में सबसे तेज है। यह स्थापित कंपनियों द्वारा बाजार में उतारे जा रहे नए ई-स्कूटर मॉडल्स और फेस्टिव सीजन से पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मेकर्स के बीच चल रही प्राइस वॉर (प्रतिस्पर्धा) का नतीजा है।

इस सेल्स ट्रेंड का आम कार और स्कूटर खरीदारों पर क्या असर पड़ेगा?

गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए सीधा संदेश यह है कि 4-व्हीलर स्पेस में चुनाव का दायरा अब तेजी से एसयूवी की तरफ झुक रहा है। जबकि स्कूटर सेगमेंट में ग्राहक तेजी से इलेक्ट्रिक विकल्पों को चुन रहे हैं।

इस ट्रेंड के चलते वाहन निर्माता कंपनियां भी फेस्टिव सीजन के दौरान एसयूवी और इलेक्ट्रिक स्कूटरों के प्रोडक्शन को प्राथमिकता देंगी और इन्हीं मॉडल्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स का दायरा तय होगा। त्योहारी सीजन की मांग के बाद इस रफ्तार में कितना बदलाव आता है, यह सितंबर और अक्तूबर के बिक्री आंकड़े सामने आने के बाद और साफ हो जाएगा।

आने वाले फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सामने आए ये आंकड़े पुष्टि करते हैं कि भारतीय ऑटो बाजार में दो बड़े बदलाव अब स्थायी ट्रेंड बन चुके हैं, जो आने वाले महीनों में नए वाहनों के प्रोडक्शन और स्टॉक की प्राथमिकताओं को तय करेंगे।सियाम (SIAM) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में अलग-अलग सेगमेंट की बिक्री इस तरह रही:पैसेंजर वाहनों की ग्रोथ रेट और टू-व्हीलर की कुल वृद्धि के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि दोपहिया बाजार का बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक पेट्रोल मॉडल्स के पास है। भले ही इसमें इलेक्ट्रिक सेगमेंट की हिस्सेदारी कैटेगरी के औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो।