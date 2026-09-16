त्योहारी सीजन में कार खरीदने की है योजना?: आने वाली हैं मारुति, टाटा, महिंद्रा और ह्यूंदै की ये पांच गाड़ियां

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1. टाटा सफारी ईवी (Tata Safari EV) में क्या खास मिलने की उम्मीद है? दिवाली के आसपास पेश की जाने वाली सफारी ईवी टाटा मोटर्स की पहली 3-रो (तीन पंक्तियों वाली) इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। प्लेटफॉर्म और बैटरी: यह कार हैरियर ईवी की तरह 'Acti.ev+' प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 65kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं।

यह कार हैरियर ईवी की तरह 'Acti.ev+' प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 65kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं। विज्ञापन रेंज और मुकाबला: इसकी सिंगल-चार्ज ड्राइविंग रेंज लगभग 600 किमी होने का दावा किया जा रहा है। 23 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की संभावित कीमत के साथ यह महिंद्रा XEV 9S को सीधी टक्कर देगी। विज्ञापन विज्ञापन 2. महिंद्रा थार फेसलिफ्ट (Mahindra Thar Facelift) में क्या-क्या बदलाव दिखेंगे? 3-डोर महिंद्रा थार के नई स्पाय तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इसका फ्रंट-एंड 'थार रॉक्स' से प्रेरित होगा। जिसमें नया ग्रिल और सर्कुलर LED हेडलाइट्स शामिल हैं। फीचर्स: अपडेटेड थार में 360-डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक और पहले से ज्यादा फीचर-रिच केबिन मिलने की उम्मीद है।

अपडेटेड थार में 360-डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक और पहले से ज्यादा फीचर-रिच केबिन मिलने की उम्मीद है। इंजन: इसके मौजूदा इंजन और पावरट्रेन लाइन-अप में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। 3. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Grand Vitara Facelift) में कौन से नए सेफ्टी फीचर्स जुड़ेंगे? फेस्टिव सीजन के दौरान अपडेट होने जा रही मारुति ग्रैंड विटारा में क्रेटा और सेल्टोस जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों को टक्कर देने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं: ADAS और बूट स्पेस: इसमें लेवल-2 ADAS तकनीक और पॉवर्ड टेलगेट मिलने की उम्मीद है।

इसमें लेवल-2 ADAS तकनीक और पॉवर्ड टेलगेट मिलने की उम्मीद है। अंडरबॉडी CNG: बूट स्पेस की जगह बढ़ाने के लिए इसमें गाड़ी के निचले हिस्से में स्थापित होने वाला सीएनजी टैंक दिया जा सकता है। 4. भारत आ रही ह्यूंदै बेयोन (Hyundai Bayon) कैसी दिखेगी? भारतीय सडकों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी ह्यूंदै बेयोन (Bayon) यूरोप में बिकने वाले क्रॉसओवर मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़ी और बॉक्सी एसयूवी प्रोफाइल के साथ नजर आई है। पोजिशनिंग: भारतीय बाजार में इसे वेन्यू (Venue) और अगली जनरेशन की क्रेटा (Creta) के बीच पोजिशन किया जाएगा।

भारतीय बाजार में इसे वेन्यू (Venue) और अगली जनरेशन की क्रेटा (Creta) के बीच पोजिशन किया जाएगा। फीचर्स और फ्यूल विकल्प: इसमें लेवल-2 ADAS सेफ्टी हार्डवेयर और फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प मिलने की संभावना है। 5. टाटा सिएरा के स्पेशल एडिशन (Tata Sierra Special Editions) में क्या अलग होगा? प्रमुख नए लॉन्चेज के अलावा, टाटा मोटर्स अपनी सिएरा (Sierra) और सिएरा ईवी के फेस्टिव-स्पेशल अपीयरेंस एडिशन पेश करने की योजना बना रही है। ये स्पेशल एडिशंस मुख्य रूप से विजुअल और कॉस्मेटिक बदलावों पर केंद्रित होंगे। जिससे गाड़ी के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में बिना किसी बदलाव के ग्राहकों को एक नया और एक्सक्लूसिव लुक मिलेगा। दिवाली के आसपास पेश की जाने वाली सफारी ईवी टाटा मोटर्स की पहली 3-रो (तीन पंक्तियों वाली) इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी।3-डोर महिंद्रा थार के नई स्पाय तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इसका फ्रंट-एंड 'थार रॉक्स' से प्रेरित होगा। जिसमें नया ग्रिल और सर्कुलर LED हेडलाइट्स शामिल हैं।फेस्टिव सीजन के दौरान अपडेट होने जा रही मारुति ग्रैंड विटारा में क्रेटा और सेल्टोस जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों को टक्कर देने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं:भारतीय सडकों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी ह्यूंदै बेयोन (Bayon) यूरोप में बिकने वाले क्रॉसओवर मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़ी और बॉक्सी एसयूवी प्रोफाइल के साथ नजर आई है।प्रमुख नए लॉन्चेज के अलावा, टाटा मोटर्स अपनी सिएरा (Sierra) और सिएरा ईवी के फेस्टिव-स्पेशल अपीयरेंस एडिशन पेश करने की योजना बना रही है। ये स्पेशल एडिशंस मुख्य रूप से विजुअल और कॉस्मेटिक बदलावों पर केंद्रित होंगे। जिससे गाड़ी के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में बिना किसी बदलाव के ग्राहकों को एक नया और एक्सक्लूसिव लुक मिलेगा।

आगामी त्योहारी सीजन में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ह्यूंदै जैसी दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां बाजार में अपने नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही हैं। फेस्टिव सीजन में होने वाली ये लॉन्चिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्योंकि कंपनियां इस दौरान नए वेरिएंट्स, अपडेटेड सेफ्टी किट और कई पूरी तरह नए बॉडी स्टाइल पेश करती हैं। यदि आप इस दिवाली नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन संभावित गाड़ियों की जानकारी आपके लिए सही फैसला लेने में मददगार साबित हो सकती है।