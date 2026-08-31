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Hindi News ›   Automobiles News ›   Royal Enfield Himalayan 440 India Launch Scheduled for September 4: Know Expected Engine, Features And Specs

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 भारत में चार सितंबर को होगी लॉन्च: जानें संभावित इंजन, फीचर्स और हार्डवेयर डिटेल्स

Mon, 31 Aug 2026 11:06 AM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 11:06 AM IST
सार

Royal Enfield भारतीय बाजार में 4 सितंबर, 2026 को नई Himalayan 440 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज के जरिए इसकी पुष्टि की है।

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Royal Enfield Himalayan 440 India Launch Scheduled for September 4: Know Expected Engine, Features And Specs
Royal Enfield Himalayan 440 Motorcycle Launching - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक Himalayan 440 को 4 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की पुष्टि की है।
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गौरतलब है कि कंपनी ने 2023 में अपनी लोकप्रिय 'हिमालयन 411' का उत्पादन बंद कर दिया था। अब आने वाली नई Himalayan 440 को पोर्टफोलियो में ज्यादा पावरफुल Himalayan 450 के ठीक नीचे पोजिशन किया जाएगा> जिससे यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक अधिक किफायती विकल्प बन सके।
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Royal Enfield Himalayan 440 का हार्डवेयर और सस्पेंशन सेटअप कैसा होने की उम्मीद है?

यह नई एडवेंचर मोटरसाइकिल काफी हद तक कंपनी की Scram 440 पर आधारित होगी। लेकिन इसमें ऑफ-रोडिंग के लिहाज से कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे:
  • व्हील साइज: Scram 440 में 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील्स मिलते हैं। जबकि नई Himalayan 440 में आगे की तरफ 21-इंच के स्पोक व्हील्स मिलने की पूरी संभावना है जो ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर होते हैं।
  • सस्पेंशन सेटअप: स्क्रैम 440 में 190mm ट्रेवल वाले टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। उम्मीद है कि हिमालयन 440 में भी यही फ्रंट सस्पेंशन सेटअप मिलेगा, हालांकि इसमें अधिक ट्रेवल (लगभग 200mm) दिया जा सकता है।

Royal Enfield Himalayan 440 India Launch Scheduled for September 4: Know Expected Engine, Features And Specs
Royal Enfield Himalayan (For Representation Only) - फोटो : Royal Enfield

इस नई एडवेंचर बाइक का इंजन और परफॉर्मेंस कैसी होगी?

Royal Enfield Himalayan 440 में वही इंजन मिलने की उम्मीद है जो Scram 440 को पावर देता है:
  • इंजन आउटपुट: इसमें LS400 एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है। स्क्रैम 440 में यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 25.4 hp की पावर और 34 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • टॉर्क में बढ़ोतरी: पुरानी हिमालयन 411 के मुकाबले इसके इंजन बोर को 3mm बढ़ाया गया है। जिससे इसका टॉर्क 2 Nm बढ़ जाता है और लो-एंड परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है।
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Himalayan 440 में कौन-कौन से फीचर्स मिलने की संभावना है?

चूंकि Himalayan 440 को अधिक प्रीमियम Himalayan 450 के नीचे रखा जा रहा है। इसलिए इसमें फीचर्स की सूची थोड़ी सीमित हो सकती है:
  • फीचर्स की तुलना: जहां हिमालयन 450 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USD फोर्क्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे एडवांस टेक फीचर्स मिलते हैं। वहीं हिमालयन 440 में थोड़े बेसिक फीचर्स दिए जाएंगे।
  • इंसट्रूमेंट क्लस्टर: उम्मीद की जा रही है कि इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसके टॉप-वेरिएंट्स में कंपनी का सिग्नेचर ट्रिपर नेविगेशन पॉड (Tripper Pod) दिया जा सकता है।
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