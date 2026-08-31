रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 भारत में चार सितंबर को होगी लॉन्च: जानें संभावित इंजन, फीचर्स और हार्डवेयर डिटेल्स

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गौरतलब है कि कंपनी ने 2023 में अपनी लोकप्रिय 'हिमालयन 411' का उत्पादन बंद कर दिया था। अब आने वाली नई Himalayan 440 को पोर्टफोलियो में ज्यादा पावरफुल Himalayan 450 के ठीक नीचे पोजिशन किया जाएगा> जिससे यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक अधिक किफायती विकल्प बन सके। विज्ञापन गौरतलब है कि कंपनी ने 2023 में अपनी लोकप्रिय 'हिमालयन 411' का उत्पादन बंद कर दिया था। अब आने वाली नई Himalayan 440 को पोर्टफोलियो में ज्यादा पावरफुल Himalayan 450 के ठीक नीचे पोजिशन किया जाएगा> जिससे यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक अधिक किफायती विकल्प बन सके।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक Himalayan 440 को 4 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की पुष्टि की है।