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चलती सड़क पर कारों के बीच प्लेन ने की इमरजेंसी लैंडिंग, सन्न रह गए लोग

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Sat, 23 May 2020 04:46 PM IST
Plane emergency landing
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Plane emergency landing - फोटो : Social Media
हाईवे पर एक प्लेन ने अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कर दी जिसे देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। चलती कारों के बीच अचानक हुई इस लैंडिग से सभी सन्न रह गए। इस दौरान कार में बैठे एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 
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Plane emergency landing
Plane emergency landing - फोटो : Social Media
Plane emergency landing
Plane emergency landing - फोटो : Social Media
Plane emergency landing
Plane emergency landing - फोटो : Social Media
Plane emergency landing
Plane emergency landing - फोटो : Social Media
Plane emergency landing
Plane emergency landing - फोटो : Social Media
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