पुरानी कार की कागजी RC स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलें?: जानें ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और फीस की पूरी जानकारी

पुरानी गाड़ियों के कई मालिकों के पास आज भी वही कागजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कई साल पहले बना था। कागज का बार-बार मुड़ना, फटना और भीगकर खराब होना अलग डर है। ऐसे में स्मार्ट कार्ड RC ही एक टिकाऊ और सुरक्षित विकल्प है। इसे ज्यादा सुरक्षित और छेड़छाड़ से बचाने लायक बनाया गया है, और यह पर्स में आराम से रखा जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर आवेदन कैसे करें, कौन से कागज लगेंगे और खर्च कितना आएगा।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कहां से करें

सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in खोलें। वहां 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज' चुनें, फिर अपना राज्य और अपने इलाके का RTO दफ्तर चुनकर आगे बढ़ें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर और अपनी निजी जानकारी भरनी होती है। जानकारी भरते वक्त नंबर ध्यान से डालें, क्योंकि छोटी सी गलती से आवेदन में देरी हो सकती है। बीमा का सबूत देना जरूरी है, इसलिए पॉलिसी की कॉपी पहले से तैयार रखें। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलता है, जिससे आप आगे की स्थिति घर बैठे जांच सकते हैं।

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RTO में क्या होता है और कार्ड कब तक आएगा

आवेदन जमा होने के बाद RTO दफ्तर आपके कागजों की जांच करता है। सब कुछ सही मिला तो मामला स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। मंजूरी के बाद कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाता है। कुछ मामलों में दस्तावेजों की जांच और कार्ड बनने का काम अब भी दफ्तर में ही होता है, इसलिए RTO जाना पड़ सकता है। समय की बात करें तो अलग-अलग गाइड में एक हफ्ते से लेकर करीब दो हफ्ते तक का अनुमान दिया गया है, लेकिन असल समय राज्य और दफ्तर पर निर्भर करता है।

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किन कागजों के साथ तैयार रहें?

पुरानी कागजी RC की मूल कॉपी, यानी वही RC बुक जो फिलहाल आपके पास है।

गाड़ी के बीमा प्रमाणपत्र की कॉपी, जो आवेदन में अनिवार्य मानी गई है।

प्रदूषण जांच यानी PUC प्रमाणपत्र की कॉपी, जो वैध होनी चाहिए।

निर्धारित फीस का भुगतान, जिसकी रकम राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।

चेसिस और इंजन नंबर, जो फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा काम आते हैं।

पते का सबूत और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि कई जगह OTP से पुष्टि होती है और कुछ प्रक्रियाओं में आधार जैसा प्रमाण मांगा जाता है।

फीस पर क्या कहते हैं नियम?

फीस को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी कोई एक तय रकम पूरे देश के लिए नहीं है। एक बीमा कंपनी की गाइड में स्मार्ट कार्ड RC जारी करने का शुल्क 200 रुपये बताया गया है, लेकिन यह राज्य के हिसाब से घट-बढ़ सकता है। कई जगह कार्ड के शुल्क के साथ सर्विस चार्ज भी जुड़ता है। इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखने वाली रकम ही आखिरी मानें। भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, और रसीद डाउनलोड करके संभालकर रखना बेहतर है, क्योंकि वही आगे आपके आवेदन का सबूत बनेगी।

आवेदन की स्थिति और खोने पर क्या करें

आवेदन के बाद इंतजार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन पोर्टल पर 'स्टेटस' टैब में जाकर 'नो योर एप्लीकेशन स्टेटस' चुनें, फिर आवेदन नंबर और कैप्चा कोड डालते ही स्थिति सामने आ जाती है। अगर आगे चलकर कार्ड खो जाए, तो डुप्लीकेट RC के लिए फॉर्म 26, पुलिस का प्रमाणपत्र, PUC, बीमा और पते का सबूत लगता है। डुप्लीकेट की फीस भी राज्य के हिसाब से अलग है। इसलिए बेहतर यही है कि नया कार्ड मिलते ही उसकी फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।