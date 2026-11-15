कम बजट में चाहिए एडवेंचर बाइक?: किफायती दामों में मिलेंगे ये तीन शानदार विकल्प, जानें कीमत और फीचर्स की डिटेल

लंबी दूरी की राइड हो या पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, एडवेंचर टूरर बाइक से यह सफर अलग ही मजा देता है। इन मोटरसाइकिल्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि राइडर शहर की सड़कों के साथ-साथ खराब रास्तों पर भी सफर का आनंद ले सकें। भारतीय बाजार में अब कई कंपनियां अलग-अलग बजट में एडवेंचर बाइक्स पेश कर रही हैं। इनमें कुछ विकल्पों की कीमत दो लाख रुपये से कम है, जबकि कुछ बाइक्स बेहतर पावर और आधुनिक फीचर्स के साथ आती हैं।

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