टिप्स: कार की हेडलाइट्स हो गई हैं पीली और धुंधली? बिना मैकेनिक के घर पर ही चमकाएं, जानें क्या है पूरा तरीका

कार की हेडलाइट्स का काम सिर्फ गाड़ी को बेहतर लुक देना नहीं, बल्कि रात के समय सड़क पर साफ देखने में भी मदद करना होता है, लेकिन समय के साथ कई बार कारों की हेडलाइट्स पीली या धुंधली पड़ने लगती हैं। इससे रोशनी की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है और रात में ड्राइविंग के दौरान सड़क देखने में परेशानी होती है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार हेडलाइट बदलने या महंगे स्पेयर पार्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप घर पर ही हेडलाइट्स का धुंधलापन दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं सफाई का पूरा तरीका क्या है...

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