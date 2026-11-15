हैचबैक खरीदने वालों के लिए अगला साल खास: दस्तक देंगी ये कारें, सेफ्टी फीचर्स से ताकतवर इंजन तक; क्या होगा खास?

अगर आप भी नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करने से आपको कई शानदार विकल्प मिल सकते हैं। भारतीय बाजार में तीन नई हैचबैक दस्तक देने की तैयारी में हैं। इनमें मारुति सुजुकी की वैगनआर का फेसलिफ्ट माॅडल, ह्यूंदै i20 की चौथी जनरेशन और नई ग्रैंड आई10 निओस शामिल हैं। इन कारों में डिजाइन से लेकर इंटीरियर, फीचर्स और इंजन तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि इन तीनों कारों को अलग-अलग समय पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इनके संभावित बदलावों के बारे में।

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