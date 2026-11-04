हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 EICMA 2026 में पेश: लो सीट हाइट से TFT डिस्प्ले तक, बाइक में मिलेंगे ये खास फीचर्स

हार्ले-डेविडसन ने हाल ही में EICMA 2026 में अपनी नई मोटरसाइकिल स्प्रिंट 440 (Sprint 440) से पर्दा उठा दिया है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर बनाई गई यह बाइक क्लासिक क्रूजर लुक के साथ मॉडर्न फीचर्स और हल्के पैकेज में पेश की गई है। इसमें 440cc का इंजन, 3.5-इंच TFT डिस्प्ले, ड्यूल-चैनल ABS और 671 मिमी की लो सीट हाइट दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 34 किमी प्रति लीटर तक माइलेज दे सकती है। आइए जानते हैं कि नई हार्ले स्प्रिंट 440 में क्या-क्या खास मिलता है।

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