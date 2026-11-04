हार्ले डेविडसन ने अपनी सबसे सस्ती बाइक की पेश: 350cc इंजन के साथ मिलेंगे धांसू फीचर, भारत में कब होगी लॉन्च?

भारत में कब होगी लॉन्च?

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भारत में क्यों होगी बहुत सस्ती?

350cc तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर केवल 18% जीएसटी लगता है।

350cc से अधिक क्षमता वाले इंजनों पर भारी-भरकम 40% जीएसटी वसूला जाता है।

क्योंकि हार्ले की यह नई X350T बिल्कुल 350cc कैटेगरी में आती है, इसलिए यह 18% वाले लोअर टैक्स स्लैब का फायदा उठाएगी। इससे कंपनी को इसकी ऑन-रोड कीमत काफी आक्रामक और किफायती रखने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन विज्ञापन कंपनी ने ट्रायम्फ जैसे प्रतिस्पर्धियों से अलग रणनीति अपनाते हुए अपने मौजूदा इंजनों का साइज छोटा करने के बजाय 350cc क्षमता वाला बिल्कुल नया मॉडल पेश किया है।

बाइक में हैं लेटेस्ट फीचर्स और शानदार डिजाइन

एक और किफायती क्रूजर 'Sprint 440' भी हुई पेश

Harley-Davidson X350T भारत में कब लॉन्च होगी ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और सटीक कीमत की घोषणा नहीं की है। हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2027 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है।इस बाइक के भारत में सस्ते होने की सबसे बड़ी वजह देश का बदला हुआ जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है। सरकार के नए नियमों के तहत:लुक व डिजाइन: X350T का ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक अपनी बड़ी सिबलिंग X440T से प्रेरित है।सेफ्टी व इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स: बाइक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।इंजन व टॉर्क: कंपनी ने दावा किया है कि इस 350cc बाइक में अपनी क्लास का सबसे बेहतरीन टॉर्क मिलेगा।हार्ले-डेविडसन ने EICMA में ही अपनी एक और सस्ती क्रूजर बाइक Sprint 440 से भी पर्दा उठाया है। इसमें 440cc का इंजन लगा है, जो 27 HP की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे कंपनी सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च करेगी, जिसके बाद इसे भारतीय बाजार में लाया जाएगा। भारत में कंपनी X350T को X440T के साथ बेचेगी, जिससे 18% जीएसटी बेनेफिट के साथ यह भारत में ब्रांड की अब तक की सबसे सस्ती बाइक बनेगी।