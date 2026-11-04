कावासाकी Z650 S: नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में हुई लॉन्च; डिजाइन, इंजन और तकनीक में क्या हुआ बदलाव?

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कितनी महंगी हुई नई बाइक?

भारत में कावासाकी की नई बाइक जेड650 एस को 7.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड Z650 की कीमत 7.26 लाख रुपये है। इस तरह Z650 S अपने स्टैंडर्ड वर्जन से 33,000 रुपये महंगी है। विज्ञापन

कंपनी ने इसकी डिलीवरी पूरे देश में शुरू कर दी है। ग्राहक अब अपने नजदीकी कावासाकी डीलरशिप पर इस बाइक के बारे में जानकारी ले सकते हैं।



क्या-क्या हुए बदलाव? ग्राहक को सबसे ज्यादा बदलाव बाइक के डिजाइन में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने इसमें नया बॉडीवर्क दिया है। इसके साथ हेडलैम्प का डिजाइन बदला गया है और टेल सेक्शन को भी रीवर्क किया गया है।

विज्ञापन विज्ञापन फ्रंट से बाइक पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इसमें चौड़े बॉडी पैनल और एल्युमिनियम स्टाइलिंग एक्सेंट दिए गए हैं। बाइक को सिर्फ एक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसका नाम पर्ल ब्लिजर्ड व्हाइट या कैंडी लाइम ग्रीन है। भारत में कावासाकी की नई बाइक जेड650 एस को 7.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड Z650 की कीमत 7.26 लाख रुपये है। इस तरह Z650 S अपने स्टैंडर्ड वर्जन से 33,000 रुपये महंगी है।कंपनी ने इसकी डिलीवरी पूरे देश में शुरू कर दी है। ग्राहक अब अपने नजदीकी कावासाकी डीलरशिप पर इस बाइक के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

कावासाकी ने भारत में अपनी नई 2027 Z650 S लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये रखी गई है। यह स्टैंडर्ड जेड650 से 33 हजार रुपये महंगी है। नए मॉडल में कंपनी ने बाइक के डिजाइन के साथ इसके इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और कुछ फीचर्स को भी अपडेट किया है। इसमें 649cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 67 Hp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डिलीवरी की बात करें तो यह देशभर में शुरू हो चुकी है। आइए इसकी खाासियत पर एक नजर डालते हैं...