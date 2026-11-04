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कावासाकी Z650 S: नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में हुई लॉन्च; डिजाइन, इंजन और तकनीक में क्या हुआ बदलाव?

Wed, 04 Nov 2026 02:49 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 04 Nov 2026 02:49 PM IST
सार

  • भारत में 2027 जेड 650 एस हुई लॉन्च।
  • स्टैंडर्ड Z650 से 33 हजार महंगी।
  • 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया।
  • देशभर में डिलीवरी शुरू हो चुकी है।

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2027 Kawasaki Z650 S Launched India, Price, New Design, Features Revealed
2027 कावासाकी Z650 S भारत में लॉन्च - फोटो : kawasaki

विस्तार
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कावासाकी ने भारत में अपनी नई 2027 Z650 S लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये रखी गई है। यह स्टैंडर्ड जेड650 से 33 हजार रुपये महंगी है। नए मॉडल में कंपनी ने बाइक के डिजाइन के साथ इसके इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और कुछ फीचर्स को भी अपडेट किया है। इसमें 649cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 67 Hp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डिलीवरी की बात करें तो यह देशभर में शुरू हो चुकी है। आइए इसकी खाासियत पर एक नजर डालते हैं...
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कितनी महंगी हुई नई बाइक?
भारत में कावासाकी की नई बाइक जेड650 एस को 7.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड Z650 की कीमत 7.26 लाख रुपये है। इस तरह Z650 S अपने स्टैंडर्ड वर्जन से 33,000 रुपये महंगी है।
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कंपनी ने इसकी डिलीवरी पूरे देश में शुरू कर दी है। ग्राहक अब अपने नजदीकी कावासाकी डीलरशिप पर इस बाइक के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

क्या-क्या हुए बदलाव?
  • ग्राहक को सबसे ज्यादा बदलाव बाइक के डिजाइन में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने इसमें नया बॉडीवर्क दिया है। इसके साथ हेडलैम्प का डिजाइन बदला गया है और टेल सेक्शन को भी रीवर्क किया गया है।
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  • फ्रंट से बाइक पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इसमें चौड़े बॉडी पैनल और एल्युमिनियम स्टाइलिंग एक्सेंट दिए गए हैं। बाइक को सिर्फ एक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसका नाम पर्ल ब्लिजर्ड व्हाइट या कैंडी लाइम ग्रीन है।
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2027 Kawasaki Z650 S Launched India, Price, New Design, Features Revealed
2027 कावासाकी Z650 S भारत में लॉन्च - फोटो : kawasaki
कैसे हैं इसके फीचर्स?
  • फीचर्स की बात करें तो नई कावासाकी Z650 S में 4.3-इंच का फुल-कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसका लेआउट भी अपडेट किया गया है।
  • साथ ही बाइक में रेडियोलॉजी एप के जरिए  स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस और कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC) मिलता है।
  • कंपनी ने इसमें कावासाकी क्विक शिफ्टर (KQS) का विकल्प भी रखा है। हालांकि, यह स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। इसे जेन्यून एक्सेसरी के तौर पर खरीदा जा सकता है।
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