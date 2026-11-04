मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च: एक चार्ज में चलेगी 715 किमी; मिलेंगी ये खूबियां, कितनी है कीमत?

मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी जीएलसी 400 4मैटिक लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78.50 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 715 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है। इसमें 94 kWh का बैटरी पैक, ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। खास बात यह है कि इस एसयूवी को पुणे के चाकन प्लांट में लोकल असेंबल किया जाता है। इसके अलावा कार में 39.1 इंच की एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीनऔर मसाज-एनेबल्ड फ्रंट सीटों जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत, रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स की पूरी जानकारी।

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