क्या आपका भी पेंडिंग है ट्रैफिक चालान?: जानें कब लगेगी नेशनल लोक अदालत और कैसे मिल सकती है जुर्माने में राहत

लोक अदालत जाते समय अपने साथ क्या-क्या ले जाएं?

अगर आप इस 12 सितंबर को अपने चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं, तो अपने साथ नीचे बताए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपियां जरूर ले जाएं। जिससे प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

टोकन (ऑनलाइन या ऑफलाइन स्लॉट बुक करने पर मिलने वाली रसीद)।

पेंडिंग चालान की प्रिंटेड कॉपी।

वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी।

ड्राइविंग लाइसेंस।

पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी)।



चालान वालों के लिए क्यों खास है 12 सितंबर?

नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय समझौते और आपसी सहमति से जल्दी निपटाना है। ऐसे में छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान वाले वाहन मालिकों को अपने मामले के निपटारे का मौका मिल सकता है।

हालांकि, हर चालान अपने आप माफ नहीं होगा। राहत या समझौता मामले की पात्रता और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसलिए 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत में जाने से पहले अपने चालान और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी तैयार रखना बेहतर हो सकता है।