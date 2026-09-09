कार में सीट बेल्ट: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- कानून मौजूद, सख्ती से पालन कराना एजेंसियों की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने सीट बेल्ट कानून को लेकर क्या कहा?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कई मौतों और गंभीर चोटों को रोका जा सकता है। अगर सीट बेल्ट पहनने से जुड़े कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि कानून होने के बावजूद कई वाहनों में सीट बेल्ट प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं हो पातीं। इसके पीछे फैंसी सीट कवर या वाहनों में किए गए अन्य बदलाव जैसी वजहें बताई गईं।

इस पर पीठ ने कहा कि सीट बेल्ट को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और असली सवाल उसके कार्यान्वयन का है।



वाहन में किन लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है?

पीठ ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138(3) का उल्लेख करते हुए कहा कि वाहन चलते समय चालक, आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति और आगे की ओर मुंह करके बैठने वाली पिछली सीटों के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा और वाहन में सीट बेल्ट पहनने से जुड़े पर्याप्त कानून पहले से मौजूद हैं।