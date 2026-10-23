4.2 से 4.5 मीटर SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव: ह्यूंदै क्रेटा का घटा दबदबा, कौन बनी नंबर-1? देखें कार सेल्स लिस्ट

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किन एसयूवी का रहा नंबर-1 पर दबदबा? भारत में एसयूवी के कई सेगमेंट हैं, जिनमें मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब-4 मीटर एसयूवीऔर 4.2 मीटर से 4.5 मीटर लंबाई वाली एसयूवी शामिल हैं। इन सेगमेंट में अलग-अलग मॉडल बिक्री के मामले में आगे रहते है।

विज्ञापन इसमें अगर 4.2 मीटर से 4.5 मीटर वाले एसयूवी की बात करें तो वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इसकी 93,488 यूनिट बिकीं।

विज्ञापन विज्ञापन पिछले वित्त वर्ष में इसकी बिक्री की बात करें तो 2025 में यह केवल 84,634 यूनिट बिकी थीं। इस तरह स्कॉर्पियो की बिक्री में 8,854 यूनिट का इजाफा हुआ और साल-दर-साल आधार पर इसकी ग्रोथ 10.47 प्रतिशत रही।

वहीं, ह्यूंदै क्रेटा इस बार दूसरे स्थान पर रही। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इसकी 89,727 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 99,345 यूनिट था। यानी क्रेटा की बिक्री 9,618 यूनिट कम हुई। सालाना आधार पर इसमें 9.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। किन एसयूवी की बिक्री में हुई बढ़त? इस सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस तीसरे स्थान पर रही। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इसकी 72,012 यूनिट बिकीं। पिछले साल के बिक्री आंकड़ों की बात करें तो यह 4,282 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह बिक्री में 67,730 यूनिट की बढ़ोतरी हुई।

किआ सेल्टोस चौथे स्थान पर रही। इसकी अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 67,667 यूनिट बिकीं। पिछले साल की इसी अवधि में 33,955 यूनिट की बिक्री हुई थी। यानी सेल्टोस की बिक्री 33,712 यूनिट बढ़ी। साल-दर-साल आधार पर इसकी ग्रोथ 99.29% रही।

भारतीय बाजार के एसयूवी सेगमेंट में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से अपना दबदबा कायम रखने वाली ह्यूंदै क्रेटा इस बार पहला स्थान हासिल नहीं हर पाई। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बिक्री के मामले में उसे पीछे छोड़ दिया। इस दौरान स्कॉर्पियो की 93,488 यूनिट बिकीं, जबकि क्रेटा 89,727 यूनिट पर ही रह गई। दूसरी ओर, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए, जानते हैं इस दौरान किस एसयूवी की कितनी यूनिट बिकीं और किन मॉडल्स की बिक्री में कमी आई।