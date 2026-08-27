नितिन गडकरी का एलान: 2030 तक ₹20 लाख करोड़ का होगा भारत का ईवी बाजार, पैदा होंगे पांच करोड़ रोजगार

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गडकरी ने बताया कि इस अभूतपूर्व वृद्धि से 2030 तक देश में लगभग 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनकी बाजार में पैठ 7 प्रतिशत है। विज्ञापन गडकरी ने बताया कि इस अभूतपूर्व वृद्धि से 2030 तक देश में लगभग 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनकी बाजार में पैठ 7 प्रतिशत है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'CII-ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार 2030 तक बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।