इंजन और प्रदर्शन में क्या बदलाव हुआ है?

नए जुपिटर 110 डुअल-टोन स्पेक्ट्रल रेंज में इंजन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 113.3cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन दिया गया है।

यह इंजन:

7.9 bhp की अधिकतम पावर

9.8 Nm का अधिकतम टॉर्क

पैदा करता है। इंजन को CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

स्कूटर में टीवीएस iGO असिस्ट तकनीक भी मिलती है। जिसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और स्टार्ट-स्टॉप सुविधा शामिल है। यह तकनीक शहर के ट्रैफिक में सुविधा और ईंधन दक्षता बेहतर करने के लिए दी गई है।