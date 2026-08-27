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Hindi News ›   Automobiles News ›   TVS Jupiter 110 Dual-Tone Spectral Range Launched Gets New Colours and Feature Upgrades

टीवीएस जुपिटर 110 का नया ड्यूल-टोन स्पेक्ट्रल वेरिएंट लॉन्च: अलग-अलग रोशनी और एंगल में दिखता है अलग!

Thu, 27 Aug 2026 07:06 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 07:06 PM IST
सार

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने लोकप्रिय 110cc फैमिली स्कूटर TVS Jupiter 110 Dual-Tone Spectral Range को लॉन्च कर दिया है। जानें इसमें क्या है खास।

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TVS Jupiter 110 Dual-Tone Spectral Range Launched Gets New Colours and Feature Upgrades
TVS Jupiter 110 Dual-Tone Spectral Range - फोटो : TVS Motor

विस्तार
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टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने भारतीय बाजार में अपने लोकप्रिय 110cc फैमिली स्कूटर जुपिटर 110 डुअल-टोन स्पेक्ट्रल रेंज (Jupiter 110 Dual-Tone Spectral Range) लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89,825 रुपये रखी गई है। यह जुपिटर 110 लाइन-अप का नया टॉप वेरिएंट है। जिसमें दो नए ड्यूल-टोन रंगों के साथ कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, इसके इंजन और अन्य मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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नए स्पेक्ट्रल वेरिएंट में कौन से रंग मिलेंगे?

जुपिटर 110 डुअल-टोन स्पेक्ट्रल रेंज को दो नए रंग विकल्पों में पेश किया गया है:

  • स्पेक्ट्रल ब्लू

  • स्पेक्ट्रल कॉपर

दोनों रंगों में ड्यूल-टोन पेंट, रंग से मेल खाते अंदरूनी पैनल, बदली हुई सीट की फिनिश और मिरर पर आंशिक क्रोम सजावट दी गई है।

  • स्पेक्ट्रल ब्लू में सफेद रंग के साथ नीले और बैंगनी रंगों का संयोजन है, जबकि स्पेक्ट्रल कॉपर में सफेद रंग के साथ कॉपर और बैंगनी रंग की झलक मिलती है।
  • टीवीएस ने इस पेंट फिनिश को स्पेक्ट्रल कलर टेक्नोलॉजी नाम दिया है। कंपनी के अनुसार, अलग-अलग रोशनी में यह रंग बदलने जैसा दृश्य प्रभाव पैदा करती है।
  • दोनों रंग विकल्पों के साथ भूरे रंग की सीट दी गई है। स्कूटर में प्रीमियम लंबी सीट के साथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए इंटीग्रेटेड बैकरेस्ट भी मानक रूप से मिलता है।
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नए वेरिएंट में कौन से अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं?

  • नए स्पेक्ट्रल रेंज में स्टाइलिंग के अलावा कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इसमें क्रमिक रूप से जलने वाले टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। टीवीएस का दावा है कि यह 110cc स्कूटर सेगमेंट में पहली बार दिया गया फीचर है।
  • इसके अलावा, नए टॉप वेरिएंट में USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल किया गया है।
  • स्कूटर में पहले की तरह SmartXonnect (स्मार्टजोनेक्ट) कनेक्टेड तकनीक भी मिलती है, जिसके जरिए नेविगेशन सहायता, कॉल अलर्ट और एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
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सामान रखने के लिए कितनी जगह मिलेगी?

जुपिटर 110 स्पेक्ट्रल में 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है। टीवीएस के अनुसार, इसमें दो हेलमेट रखे जा सकते हैं।

इसके साथ ही स्कूटर में एप्रन पर लगाया गया फ्यूल फिलर कैप भी मिलता है। जिससे सीट खोले बिना ईंधन भरवाने की सुविधा मिलती है।

इंजन और प्रदर्शन में क्या बदलाव हुआ है?

नए जुपिटर 110 डुअल-टोन स्पेक्ट्रल रेंज में इंजन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 113.3cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन दिया गया है।

यह इंजन:

  • 7.9 bhp की अधिकतम पावर

  • 9.8 Nm का अधिकतम टॉर्क

पैदा करता है। इंजन को CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

स्कूटर में टीवीएस iGO असिस्ट तकनीक भी मिलती है। जिसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और स्टार्ट-स्टॉप सुविधा शामिल है। यह तकनीक शहर के ट्रैफिक में सुविधा और ईंधन दक्षता बेहतर करने के लिए दी गई है। 

किस स्कूटर से होगा मुकाबला?

टीवीएस जुपिटर 110 का मुकाबला भारतीय बाजार में होंडा एक्टिवा 110 (Honda Activa 110) जैसे लोकप्रिय स्कूटर से बना रहेगा। नए स्पेक्ट्रल रेंज के जरिए टीवीएस ने जुपिटर 110 लाइन-अप में अधिक आकर्षक रंगों, प्रीमियम लुक और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ते हुए इसे अपने मौजूदा मॉडल से अलग पहचान देने की कोशिश की है।

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