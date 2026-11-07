अक्तूबर 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बंपर बिक्री: टू-व्हीलर्स में 48% और कारों में 76% का उछाल, कौन रहे आगे

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार ने अक्तूबर 2026 के महीने में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) (फाडा) द्वारा 4 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 48.49 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया, जिससे कुल बिक्री 2,24,064 यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (ईवी कारों) के पंजीकरण में 76.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके तहत कुल 37,049 यूनिट्स की बिक्री हुई।

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