भारत में बनेगी होंडा की नई इलेक्ट्रिक SUV: दो बैटरी विकल्प और नए लोगो के साथ होगी पेश, कब होगा ग्लोबल डेब्यू?

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हाेंडा अल्फा का निर्माण राजस्थान के तापुकरा स्थित होंडा प्लांट में किया जाएगा। खास बात यह है कि यह प्लांट इस एसयूवी के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन हब भी बनेगा। यानी यहां तैयार होने वाली गाड़ी केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी के वैश्विक बाजारों के लिए भी अहम होगी।

विज्ञापन विज्ञापन यह भारत में होंडा का पहला मॉडल होगा, जिस पर कंपनी का नया H लोगो देखने को मिलेगा। इस तरह अल्फा कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ नई ब्रांड पहचान के लिहाज से भी अहम मॉडल होगी।

The future is electrifying and it has a new name. Introducing Honda ALPHA. Witness the Global Premiere on 02.12.2026. Tap to know more: https://t.co/7tj6MZ5ojy #Honda #HondaALPHA #HondaEV #GlobalPremiere https://t.co/gcsCZjA8BP — Honda Car India (@HondaCarIndia) November 3, 2026

होंडा अल्फा में LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी के दो विकल्प दिए जा सकते हैं। इनकी क्षमता लगभग 65kWh से 75kWh तक होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक बैटरी की आधिकारिक क्षमता और ड्राइविंग रेंज की पूरी जानकारी साझा नहीं की है।

लॉन्च के समय इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ सिंगल मोटर मिलने की जानकारी है। यानी शुरुआती तौर पर इसमें आगे के पहियों को पावर देने वाली मोटर दी जाएगी।

वहीं, टेस्टिंग के दौरान सामने आए मॉडल से इशारा मिलता है कि होंडा अल्फा का प्रोडक्शन मॉडल 0 अल्फा कॉन्सेप्ट के अनोखे डिजाइन के काफी करीब रह सकता है। इसका लुक पारंपरिक एसयूवी से थोड़ा अलग होगा। इसमें एमपीवी जैसी बॉडी शेप देखने को मिल सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट में अलग पहचान देगी।

इसके पिछले हिस्से में लगभग वर्टिकल डिजाइन देखने को मिल सकता है। साथ ही मोटी C-पिलर और बड़ा रियर विंडस्क्रीन दिया जा सकता है। आगे की तरफ इल्युमिनेटेड होंडा लोगो के साथ चार्जिंग पोर्ट मिलने की उम्मीद है।

इसी के साथ होंडा अल्फा के इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन दिया जा सकता है। इसके साथ छोटा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइवर को जरूरी जानकारी दिखाएगा।

इसमें फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है, जिसके साथ पैडल शिफ्टर्स भी होंगे। सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन मिलने की संभावना है। इनका इस्तेमाल क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फंक्शन के लिए किया जा सकेगा।

होंडा ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक मिडसाइड एसयूवी का एलान कर दिया है। होंडा अल्फा को कंपनी के 0 अल्फा कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया है। जिसे कंपनी ने अक्तूबर 2025 में पेश किया था। अब कंपनी इसे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है।नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का व्हीलबेस लगभग 2700 से 2800mm के बीच रहने की उम्मीद है। इससे केबिन में अच्छी जगह मिलने की संभावना है। इसके अलावा इसमें रूमी बूट यानी सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक केबिन स्पेस और बूट क्षमता के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद होंडा अल्फा का मुकाबला पहले से मौजूद और आने वाली कई इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। इनमें महिंद्रा बीई 6, ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी, मारुति ई विटारा और टोयोटा इबेला शामिल हैं।इस सेगमेंट में पहले से कई कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल पेश कर चुकी हैं या नए मॉडल लाने की तैयारी में हैं। ऐसे में होंडा के लिए ALPHA के जरिए अपनी जगह बनाना अहम होगा।होंडा कार इंडिया ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि The future is electrifying and it has a new name. Introducing Honda ALPHA. Witness the Global Premiere on 02.12.2026. यानी भविष्य रोमांचक है और इसका एक नया नाम है। पेश है होंडा अल्फा। 02.12.2026 को इसके ग्लोबल प्रीमियर को देखें।