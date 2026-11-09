दिवाली के बाद जहरीली हवा और स्मॉग में कैसे करें सुरक्षित ड्राइविंग?: जानें बेहद जरूरी सेफ्टी टिप्स

दिवाली के बाद पूरे देश, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुकी है। जहरीली हवा, धुंध और जहरीले स्मॉग के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो गई है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बल्कि सड़क पर गाड़ी चलाने वालों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा भी पैदा करती है। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो, दिल्ली एनसीआर में दिवाली के जश्न के बाद देर रात हवा का स्तर बेहद खराब हो गया। दिल्ली में दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया। दीवाली के जश्न के साथ ही हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार दर्ज किया गया है।

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