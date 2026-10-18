ऑटो टिप्स: डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट दिखे तो क्या करें? जानें किन गलतियों से बढ़ सकता है मरम्मत का खर्च

कार चलाते समय डैशबोर्ड पर कई तरह की चेतावनी लाइट दिखाई देती हैं। इन्हीं में से एक है चेक इंजन लाइट, जो इंजन या उससे जुड़े किसी सिस्टम में संभावित खराबी का संकेत देती है। कई बार यह लाइट किसी छोटी समस्या की वजह से जलती है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर तकनीकी गड़बड़ी की ओर भी इशारा कर सकती है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करके गाड़ी चलाते रहना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। चेक इंजन लाइट जलने पर सबसे जरूरी है यह समझना कि वह लगातार जल रही है या चमक रही है। इसके साथ इंजन की आवाज, गाड़ी की ताकत और तापमान पर भी ध्यान देना चाहिए।

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