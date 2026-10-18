चलती कार में अचानक क्यों लगती है आग?: ये पांच गलतियां बन सकती हैं जानलेवा, जानें क्या हैं बचाव के तरीके

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सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार में अचानक धुआं उठने लगे या आग लग जाए, तो यह किसी भी यात्री के लिए डरावना अनुभव हो सकता है। आए दिन कार, बस और दूसरे वाहनों में आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चलती कार में आग लगने की वजह हमेशा कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं होती? कई बार वायरिंग में गड़बड़ी, फ्यूल या ऑयल का रिसाव और समय पर सर्विसिंग न कराना भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। खासकर लंबी दूरी के सफर में छोटी-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि कार में आग लगने का खतरा किन वजहों से बढ़ता है और इस दौरान अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं जरूरी सावधानियां।