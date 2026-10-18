अल्टो के10 से टियागो तक: दस लाख के अंदर पाएं बेस्ट फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी कारें, जानें आपके लिए कौन-सी है बेस्ट

भारतीय बाजार में अब छोटी हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान तक कई मॉडल सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट हो सकता है। हालांकि, वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है।

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अगर कम कीमत में CNG कार खरीदना चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी अल्टो K10 पर विचार कर सकते हैं। इसके सीएनजी वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.82 लाख रुपये है। कंपनी के अनुसार, इसका दावा किया गया माइलेज लगभग 33.85 किमी प्रति किग्रा है।

विज्ञापन विज्ञापन छोटे आकार की वजह से यह कार शहर में रोजाना आने-जाने और सीमित पार्किंग वाली जगहों के लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि, इसमें केबिन स्पेस और फीचर्स बड़ी कारों के मुकाबले सीमित हैं।

इस बजट में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्यूंदै जैसे ब्रांड कई विकल्प देते हैं। कुछ कारों में ट्विन-सिलेंडर तकनीक भी मिलती है, जिससे सीएनजी सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। आइए जानते हैं दस लाख रुपये से कम की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इन सीएनजी कारों के बारे में।



मारुति सेलेरियो सीएनजी: माइलेज पर फोकस

मारुति सेलेरियो सीएनजी सीएनजी उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है, जो कम ईंधन खर्च वाली छोटी कार चाहते हैं। इसका दावा किया गया माइलेज करीब 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है। इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर में ड्राइविंग और पार्किंग को आसान बना सकता है।

हालांकि, वास्तविक माइलेज ड्राइविंग की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। खरीदने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से केबिन स्पेस, फीचर्स और संबंधित वेरिएंट की कीमत की तुलना करना उपयोगी रहेगा।



टाटा टियागो सीएनजी: हैचबैक में दूसरा विकल्प

अगर आप सीएनजी हैचबैक में एक और विकल्प देख रहे हैं, तो टाटा टियागो सीएनजी पर विचार कर सकते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड में करीब 73 PS की पावर देता है।

इसके कुछ वेरिएंट में ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) का विकल्प भी मिलता है। इससे उन ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है, जो बार-बार गियर बदलने की परेशानी कम करना चाहते हैं। हालांकि, ट्रांसमिशन की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार जांचनी चाहिए।



ह्यूंदै एक्सटर सीएनजी: एसयूवी जैसी बैठने की पोजिशन

अगर आप छोटी कार के बजाय एसयूवी जैसी बॉडी स्टाइल और ऊंची बैठने की पोजिशन चाहते हैं, तो ह्यूंदै एक्सटर सीएनजी को देख सकते हैं। इसमें 1.2-लीटर इंजन दिया गया है और ट्विन सीएनजी सिलेंडर सेटअप मिलता है।

ट्विन-सिलेंडर तकनीक का मकसद सिलेंडर की जगह का बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि सामान रखने के लिए बूट स्पेस को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। यह उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो रोजाना की ड्राइविंग के साथ कभी-कभी परिवार के साथ यात्रा भी करते हैं। इसकी कीमत चुने गए वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी।



मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी: सेडान पसंद करने वालों के लिए

अगर आपको हैचबैक के बजाय सेडान पसंद है, तो मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी एक विकल्प हो सकती है। इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है और इसके CNG वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.11 लाख रुपये बताई गई है।

सेडान की बॉडी स्टाइल उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो पारंपरिक कार डिजाइन और अलग बूट स्पेस चाहते हैं। हालांकि, खरीदने से पहले अपने इस्तेमाल, पीछे बैठने वालों की जरूरत और सामान रखने की जगह को ध्यान में रखें।



सीएनजी कार खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

सीएनजी कार चुनते समय सिर्फ कंपनी के बताए माइलेज या शुरुआती कीमत को देखकर फैसला न करें। इन बातों पर भी ध्यान दें: