फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Budget-Friendly CNG Cars, Mileage, Prices, Features Know Before Buying

अल्टो के10 से टियागो तक: दस लाख के अंदर पाएं बेस्ट फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी कारें, जानें आपके लिए कौन-सी है बेस्ट

Sun, 18 Oct 2026 04:10 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Sun, 18 Oct 2026 04:10 PM IST
सार

अगर आपका बजट दस लाख रुपये तक है और आप एक शानदार सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में बेहतरीन विकल्पों की भरमार है। ये गाड़ियां न सिर्फ आपकी जेब पर हल्की पड़ेंगी, बल्कि माइलेज और स्पेस के मामले में भी बेस्ट साबित होंगी। आइए जानते हैं कि इस बजट में आपके लिए कौन-कौन सी कारें सबसे दमदार हैं और उनमें कीमत, माइलेज व स्पेस के लिहाज से क्या कुछ खास मिलता है। देखें पूरी लिस्ट...
 

विज्ञापन
Budget-Friendly CNG Cars, Mileage, Prices, Features Know Before Buying
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय बाजार में अब छोटी हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान तक कई मॉडल सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट हो सकता है। हालांकि, वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है। 

विज्ञापन

इस बजट में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्यूंदै जैसे ब्रांड कई विकल्प देते हैं। कुछ कारों में ट्विन-सिलेंडर तकनीक भी मिलती है, जिससे सीएनजी सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। आइए जानते हैं दस लाख रुपये से कम की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इन सीएनजी कारों के बारे में।
विज्ञापन


मारुति सुजुकी अल्टो K10 CNG: कम बजट में विकल्प

  • अगर कम कीमत में CNG कार खरीदना चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी अल्टो K10 पर विचार कर सकते हैं। इसके सीएनजी वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.82 लाख रुपये है। कंपनी के अनुसार, इसका दावा किया गया माइलेज लगभग 33.85 किमी प्रति किग्रा है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • छोटे आकार की वजह से यह कार शहर में रोजाना आने-जाने और सीमित पार्किंग वाली जगहों के लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि, इसमें केबिन स्पेस और फीचर्स बड़ी कारों के मुकाबले सीमित हैं।


मारुति सेलेरियो सीएनजी: माइलेज पर फोकस

  • मारुति सेलेरियो सीएनजी सीएनजी उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है, जो कम ईंधन खर्च वाली छोटी कार चाहते हैं। इसका दावा किया गया माइलेज करीब 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है। इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर में ड्राइविंग और पार्किंग को आसान बना सकता है।
  • हालांकि, वास्तविक माइलेज ड्राइविंग की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। खरीदने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से केबिन स्पेस, फीचर्स और संबंधित वेरिएंट की कीमत की तुलना करना उपयोगी रहेगा।


टाटा टियागो सीएनजी: हैचबैक में दूसरा विकल्प

  • अगर आप सीएनजी हैचबैक में एक और विकल्प देख रहे हैं, तो टाटा टियागो सीएनजी पर विचार कर सकते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड में करीब 73 PS की पावर देता है।
  • इसके कुछ वेरिएंट में ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) का विकल्प भी मिलता है। इससे उन ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है, जो बार-बार गियर बदलने की परेशानी कम करना चाहते हैं। हालांकि, ट्रांसमिशन की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार जांचनी चाहिए।


ह्यूंदै एक्सटर सीएनजी: एसयूवी जैसी बैठने की पोजिशन

  • अगर आप छोटी कार के बजाय एसयूवी जैसी बॉडी स्टाइल और ऊंची बैठने की पोजिशन चाहते हैं, तो ह्यूंदै एक्सटर सीएनजी को देख सकते हैं। इसमें 1.2-लीटर इंजन दिया गया है और ट्विन सीएनजी सिलेंडर सेटअप मिलता है।
  • ट्विन-सिलेंडर तकनीक का मकसद सिलेंडर की जगह का बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि सामान रखने के लिए बूट स्पेस को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। यह उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो रोजाना की ड्राइविंग के साथ कभी-कभी परिवार के साथ यात्रा भी करते हैं। इसकी कीमत चुने गए वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी।


मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी: सेडान पसंद करने वालों के लिए

  • अगर आपको हैचबैक के बजाय सेडान पसंद है, तो  मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी एक विकल्प हो सकती है। इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है और इसके CNG वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.11 लाख रुपये बताई गई है।
  • सेडान की बॉडी स्टाइल उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो पारंपरिक कार डिजाइन और अलग बूट स्पेस चाहते हैं। हालांकि, खरीदने से पहले अपने इस्तेमाल, पीछे बैठने वालों की जरूरत और सामान रखने की जगह को ध्यान में रखें।


सीएनजी कार खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
सीएनजी कार चुनते समय सिर्फ कंपनी के बताए माइलेज या शुरुआती कीमत को देखकर फैसला न करें। इन बातों पर भी ध्यान दें:

  • वास्तविक माइलेज: ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग स्टाइल के कारण माइलेज बदल सकता है।
  • ऑन-रोड कीमत: एक्स-शोरूम कीमत में टैक्स, बीमा और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद अंतिम कीमत बढ़ जाती है।
  • बूट स्पेस: सीएनजी सिलेंडर की व्यवस्था की वजह से सामान रखने की जगह प्रभावित हो सकती है। ट्विन-सिलेंडर सेटअप वाले मॉडल में इसका लेआउट जांचें।
  • सीएनजी स्टेशन: अपने घर, ऑफिस और नियमित यात्रा वाले रास्तों पर सीएनजी स्टेशन की उपलब्धता देख लें।
  • वेरिएंट और टेस्ट ड्राइव: सभी वेरिएंट दस लाख रुपये से कम में नहीं आते। खरीदने से पहले अपने शहर की कीमत, फीचर्स और टेस्ट ड्राइव जरूर जांचें।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed