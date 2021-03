{"_id":"603ddccaa8deab1c9a03d16f","slug":"2021-tvs-star-city-plus-launched-tvs-star-city-plus-price-2021-model-tvs-star-city-plus-dual-tone-special-edition-tvs-bikes-new-model-2021-tvs-bikes-in-india-2021","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"TVS Star City Plus 2021 \u0939\u0941\u0908 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u0921\u093f\u0938\u094d\u0915 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0938\u0938\u094d\u0924\u0940 \u092c\u093e\u0907\u0915, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

TVS Star City Plus 2021 हुई लॉन्च, डिस्क ब्रेक के साथ सबसे सस्ती बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

सार टीवीएस के मुताबिक नया 2021 एडिशन स्टार सिटी प्लस के 15 साल की विरासत पर आधारित है और इसने अब तक 30 लाख से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया है।

Updated Tue, 02 Mar 2021 12:05 PM IST

Updated Tue, 02 Mar 2021 12:05 PM IST Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 02 Mar 2021 12:05 PM IST

देश की प्रमुख दोपहिया निर्माता TVS Motor Company (टीवीएस मोटर कंपनी) ने अपनी सस्ती बाइक Star City Plus (स्टार सिटी प्लस) को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। 2021 Star City Plus में सालाना अपडेट के साथ ही कई सारे नए फीचर्स और इक्यूप्मेंट्स दिए गए हैं। 2021 Star City Plus मोटरसाइकिल में ET-Fi (ईकोट्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन) टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले मॉडल की तुलना में नई बाइक 15 फीसदी ज्यादा माइलेज देती है। नई बाइक में LED हेडलैंप के साथ ही USB मोबाइल चार्जर भी दिया गया है, जो सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बगल में है। नई स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल अब एक रेड-ब्लैक डुअल-टोन कलर स्कीम के साथ पेश की गई है। टीवीएस के मुताबिक नया 2021 एडिशन स्टार सिटी प्लस के 15 साल की विरासत पर आधारित है और इसने अब तक 30 लाख से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया है। स्टार सिटी प्लस 2021 एडिशन में 110 cc, सिंगल-सिलिंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है। यह इंजन 7,350 rpm पर 8.08 bhp अधिकतम पावर और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। वहीं बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक के सस्पेंशन किट की बात करें तो इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक्स शामिल हैं। बाइक में 17 इंच व्हील्स मिलते हैं जो ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं। बाइक के ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक और रियर व्हील्स पर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। नई 2021 Star City Plus मोटरसाइकिल के स्टैंडर्ड मॉडल के दोनों व्हील्स में ड्रम ब्रेक मिलते हैं और इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 65,865 है। वहीं बाइक का नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में सिर्फ 2,600 रुपया महंगा है। टीवीएस स्टार सिटी प्लस में फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिए जाने के बाद यह सबसे सस्ती मोटरसाइकिलों में शुमार हो गई है जिसमें यह फीचर दिया गया है।