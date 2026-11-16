सुख और वैभव के दाता शुक्र करेंगे स्वराशि में गोचर, इन राशि वालों को करियर में तरक्की के योग

22 नवंबर 2026 को सुख और ऐशोआराम के कारक ग्रह शुक्र कन्या राशि की अपनी यात्रा को पूरा करते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि शुक्र की स्वराशि मानी जाती है। शुक्र इस राशि में 01 जनवरी 2027 तक रहेंगे, फिर इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, सौंदर्य और ऐशोआराम के कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र का अपनी स्वराशि तुला में गोचर करने से कुछ राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। करियर-कारोबार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आइए जानते हैं शुक्र का तुला राशि में गोचर करने से किन राशियों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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