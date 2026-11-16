आज का राशिफल 17 नवंबर: कन्या सहित इन राशि के लोगों को होगा बड़ा लाभ, पढ़ें अन्य राशि वालों का हाल

1 of 13 Aaj Ka Rashifal 17 November 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Aaj Ka Rashifal 17 November 2026: कुछ जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ लोगों पर काम और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने के संकेत हैं। ग्रहों की विशेष स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है और मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा।

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2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है। इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुस्से या जल्दबाजी में कही गई कोई बात आपकी छवि और प्रमोशन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी बड़े नेता या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। संयम और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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वृषभ राशि

आज आपको अपने जरूरी कामों और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। छोटी-सी लापरवाही भी किसी काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर काम सोच-समझकर और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। संतान को नौकरी या करियर के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस बदलाव से मन थोड़ा भावुक हो सकता है, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिहाज से यह अच्छा अवसर साबित हो सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी या मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिनभर की व्यस्तता के बीच मन को राहत मिलेगी। हालांकि, परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है और तनाव पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। शांति और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है।

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मिथुन राशि

आज दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों और फैसलों पर ध्यान दें तथा हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बचें। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो सकता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता और ईमानदारी से निभाना जरूरी होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नई चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान से किया हुआ कोई वादा जरूर पूरा करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बना रहेगा।

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