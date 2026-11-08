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आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते, पढ़ें भविष्यफल

Mon, 09 Nov 2026 06:21 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:21 AM IST
सार

सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। कुल मिलाकर, दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है और कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे होने की संभावना है।

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aaj ka mithun rashifal 9 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और यह वायु तत्व की राशि है। इस राशि के लोग बुद्धिमान, जिज्ञासु और बातचीत में कुशल होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और अलग-अलग लोगों से मिलना पसंद होता है। अपनी समझदारी और संवाद करने की कला से ये आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। बुधवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। संतान की किसी उपलब्धि या अच्छे प्रदर्शन से आपको गर्व और खुशी महसूस होगी। हालांकि, पिता की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। यात्रा के दौरान अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और अपनी जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखें। किसी छोटी-सी बात के कारण मन कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। कुल मिलाकर, दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है और कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे होने की संभावना है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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