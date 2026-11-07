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आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिवाली का दिन रहेगा शुभ, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:08 AM IST
सार

आज आपकी आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। जिन कामों को पूरा करने में पहले परेशानी आ रही थी, वे अब अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।

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Aaj ka vrishchik rashifal 8 November 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपकी आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। जिन कामों को पूरा करने में पहले परेशानी आ रही थी, वे अब अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का समाधान मिलने की संभावना है।
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इससे जीवनसाथी के साथ संबंधों में फिर से मधुरता आ सकती है और आपसी समझ बेहतर होगी। हालांकि, बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गुस्से में कही गई बात रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी बरतें और लापरवाही से बचें। शांत मन से निर्णय लेंगे तो आर्थिक और पारिवारिक, दोनों ही मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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