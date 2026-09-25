आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा दिन, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल
आज नई शुरुआत आपके लिए उत्साह और सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। कुछ अलग करने की इच्छा आपके भीतर मजबूत रहेगी और सही दिशा में किया गया प्रयास भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है।
विस्तार
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज नई शुरुआत आपके लिए उत्साह और सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। कुछ अलग करने की इच्छा आपके भीतर मजबूत रहेगी और सही दिशा में किया गया प्रयास भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है। यदि आप किसी नए काम, योजना या प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं तो उससे जुड़े जरूरी पहलुओं को समझने के बाद आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन या किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी का विचार आगे बढ़ सकता है। घर-परिवार में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
माता जी के साथ धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा करने का अवसर मिले तो यह मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। किसी छोटी बात को अनावश्यक विवाद का रूप लेने से रोकना आपके हाथ में रहेगा। सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय भी संयम रखें। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे दिन यादगार बन जाएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़ी खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
मुख्य बिंदु:
- नई शुरुआत के लिए दिन सकारात्मक रहेगा।
- वाहन या बड़ी वस्तु खरीदने का विचार बन सकता है।
- धार्मिक यात्रा से मानसिक शांति मिलेगी।
- वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें।
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