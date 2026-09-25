आज का राशिफल: इन 4 राशि के लिए खुशियां लेकर आएगा दिन, मन की इच्छा होगी पूरी

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जो व्यापार को आगे बढ़ाएगा। करियर में मिलने वाला कोई शानदार अवसर भी आज प्राप्त होगा। भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

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वृषभ राशि

नए लोगों से आज मिलकर काम स्थापित करने की योजना बना सकते हैं। किसी नए प्रोडक्ट या योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि, आज खर्चों को लेकर आप पहले से अधिक समझदारी दिखाएंगे।

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मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके उत्साह को बढ़ा सकती है। कार्यस्थल पर अपनी निजी बातें साझा करने से बचें। वाहन खरीदने की कामना पूरी होगी।

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कर्क राशि

वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। निवेश को लेकर आपकी योजनाएं सफल होगी। करियर में नई दिशा मिल सकती है।

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