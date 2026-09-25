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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि के लिए खुशियां लेकर आएगा दिन, मन की इच्छा होगी पूरी

Sat, 26 Sep 2026 06:40 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 26 Sep 2026 06:40 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 26 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जो व्यापार को आगे बढ़ाएगा। करियर में मिलने वाला कोई शानदार अवसर भी आज प्राप्त होगा। भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
नए लोगों से आज मिलकर काम स्थापित करने की योजना बना सकते हैं। किसी नए प्रोडक्ट या योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि, आज खर्चों को लेकर आप पहले से अधिक समझदारी दिखाएंगे।

Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके उत्साह को बढ़ा सकती है। कार्यस्थल पर अपनी निजी बातें साझा करने से बचें। वाहन खरीदने की कामना पूरी होगी।

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Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। निवेश को लेकर आपकी योजनाएं सफल होगी। करियर में नई दिशा मिल सकती है। 

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Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को आज मनचाही सफलता मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

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