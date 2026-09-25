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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 26 September 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों के काम को नई दिशा मिलेगी, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

Sat, 26 Sep 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 26 Sep 2026 05:12 AM IST
सार

आज आपके कामों को एक नई दिशा मिलेगी और आत्मविश्वास पहले से मजबूत महसूस होगा। लंबे समय से जिस काम को लेकर असमंजस था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है।

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Aaj ka meen rashifal 26 September 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

आज आपके कामों को एक नई दिशा मिलेगी और आत्मविश्वास पहले से मजबूत महसूस होगा। लंबे समय से जिस काम को लेकर असमंजस था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। रिश्तों में भी ताजगी महसूस होगी और आप पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर बेहतर शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। जीवनसाथी की ओर से मिला कोई प्यारा सरप्राइज आपका दिन खास बना सकता है। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। 

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नौकरीपेशा लोगों को मनपसंद जिम्मेदारी या अपनी रुचि से जुड़ा काम मिलने की संभावना है, जिससे आपको संतोष के साथ खुशी भी महसूस होगी। कारोबारियों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। हालांकि पुरानी स्वास्थ्य समस्या कभी-कभी परेशानी दे सकती है, इसलिए लापरवाही करने से बचें। समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और जरूरी खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। दिन का अंत सकारात्मक सोच और संतोष के साथ होगा।
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मुख्य बिंदु: 

  • काम को नई दिशा मिलेगी।
  • रिश्तों में ताजगी और मधुरता आएगी।
  • जीवनसाथी से सुखद सरप्राइज मिल सकता है।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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