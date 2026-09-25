आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पू्र्णिमा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

26 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 26 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।