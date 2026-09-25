आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पू्र्णिमा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 26 Sep 2026 07:56 AM IST
सार
26 September Ka Panchang: 26 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Panchang 26 September: 26 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 26 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:32
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 26 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 17:50
चन्द्रास्त- 05:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 26 सितंबर 2026
गुलिक काल: 06:11 − 07:40
राहुकाल: 09:10 − 10:39
यमगण्ड: 13:38 − 15:07
26 सितंबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल -06:10 - 07:40
शुभ- 07:40 - 09:09
रोग - 09:09 - 10:38
उद्वेग - 10:38 - 12:08
चर -12:08 - 13:37
लाभ- 13:37 - 15:06
अमृत -15:06 - 16:35
काल - 16:35 - 18:05
26 सितंबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ -18:05 - 19:35
उद्वेग - 19:35 - 21:06
शुभ- 21:06 - 22:37
अमृत - 22:37 - 00:08, 27 सितंबर
चर- 00:08 - 01:39, 27 सितंबर
रोग - 01:39 - 03:09, 27 सितंबर
काल - 03:09 - 04:40, 27 सितंबर
लाभ - 04:40 - 06:11, 27 सितंबर
Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक?
सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल
विज्ञापन
विज्ञापन
आज का पंचांग- 26 सितंबर 2026
|तिथि
|पूर्णिमा
|22:14 तक
|नक्षत्र
|पूर्वभाद्रपदा
|11:20 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|10:44 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|22:14 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|गांदा
|13:10 तक
|सूर्योदय
|06:11
|सूर्यास्त
|18:06
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|09:10 − 10:39
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:45 − 12:32
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:32
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 26 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 17:50
चन्द्रास्त- 05:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 26 सितंबर 2026
गुलिक काल: 06:11 − 07:40
राहुकाल: 09:10 − 10:39
यमगण्ड: 13:38 − 15:07
26 सितंबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल -06:10 - 07:40
शुभ- 07:40 - 09:09
रोग - 09:09 - 10:38
उद्वेग - 10:38 - 12:08
चर -12:08 - 13:37
लाभ- 13:37 - 15:06
अमृत -15:06 - 16:35
काल - 16:35 - 18:05
26 सितंबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ -18:05 - 19:35
उद्वेग - 19:35 - 21:06
शुभ- 21:06 - 22:37
अमृत - 22:37 - 00:08, 27 सितंबर
चर- 00:08 - 01:39, 27 सितंबर
रोग - 01:39 - 03:09, 27 सितंबर
काल - 03:09 - 04:40, 27 सितंबर
लाभ - 04:40 - 06:11, 27 सितंबर
Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक?
विज्ञापन
सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल
विज्ञापन