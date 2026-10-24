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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 25 October 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, पढ़ें 25 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 25 Oct 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 25 Oct 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है और लोग आपके विचारों को गंभीरता से ले सकते हैं।

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Aaj ka vrishchik rashifal 25 October 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है और लोग आपके विचारों को गंभीरता से ले सकते हैं। राजनीति, जनसेवा या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को अपनी पहचान मजबूत करने और सम्मान प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। आपके सुझावों को महत्व मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रह सकता है।
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संतान की किसी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिलने से आपको संतुष्टि महसूस होगी। इसके अलावा, घर के बुजुर्गों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से किसी पुरानी समस्या का हल खोजने में मदद मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखें। दूसरों की राय सुनने और समझदारी से निर्णय लेने की आदत आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
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मुख्य बिंदु:
करियर: सार्वजनिक जीवन में पहचान और सम्मान बढ़ सकता है।
परिवार: संतान की इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी।
रिश्ते: बुजुर्गों की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है।
सामाजिक जीवन: आपकी बातों और विचारों को महत्व मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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