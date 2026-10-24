आज का राशिफल: मकर राशि वालों का रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पढ़ें 25 अक्तूबर का राशिफल

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर राशि के जातकों के लिए आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है। लगातार प्रयास करने से लंबे समय से अटके कामों में प्रगति हो सकती है। किसी सरकारी प्रक्रिया या जरूरी दस्तावेज से जुड़ा काम पूरा होने की संभावना है, जिससे आपको राहत मिल सकती है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो उसकी वापसी के संबंध में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। इससे आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, धन प्राप्त होने की उम्मीद में खर्च बढ़ाने से बचें और अपने बजट को प्राथमिकता दें।अनावश्यक खरीदारी या बिना योजना के खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। विदेश से जुड़े व्यापार में काम करने वाले लोगों को कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। नए अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाने के लिए पहले से तैयारी करना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी योजना पर आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे, जोखिम और जरूरी संसाधनों का आकलन करें। धैर्य के साथ काम करने से बेहतर परिणाम पाने की संभावना बढ़ सकती है।करियर: मेहनत से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है।धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं।व्यापार: विदेशी कारोबार से अच्छी खबर मिल सकती है।सावधानी: खर्चों पर नियंत्रण रखें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।